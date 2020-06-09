【復課】停課食不停身形「發福」　營養師推介學童6類健康零食

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情稍見放緩，停課逾4個月的學生自5月27日起分階段復課。不過，不少小朋友在停課期間「發福」，加上學校復課後的防疫措施，大多不容許學生互相分享食物。究竟有什麼健康小食適合小息食用？在抗疫非常時期，家長為孩子預備食物時，又要什麼需要注意？

注意三低和熱量

美國註冊營養師梁慧思（Winsy）表示，小息零食的大原則，是份量不宜過多，以免影響正餐胃口（最好約是孩子的一個拳頭份量），熱量在100卡路量之內，並且是低鹽、低糖、低脂及非油炸。

她建議，家長可為孩子預備容易處理的食物，例如水分不太多、粒狀或切粒的水果，如提子、士多啤梨、藍莓。若是獨立包裝的話，可以是餅乾、果乾、凍乾水果脆片等。她提醒，要留意孩子是否能夠自行拆開包裝。

「有啲包裝大人都開唔到，亦見過有啲小朋友太大力一扯，結果跌哂落地。建議家長俾小朋友試開先，如果學校唔係規定一定要食獨立包裝嘅食物，家長將食物預先放入食物盒就更好。」她補充，不添加調味料的原焗果仁更是一個好選擇。「果仁有好多唔同種類，含不飽和脂肪酸，有小朋友需要嘅脂肪同礦物質，都係一個好選擇。」

按圖即睇更多小食建議：

+ 3 + 2

1招小息防疫

Winsy指，家長為孩子預備零食時，多用密實袋或食物盒，她提議不妨將專為小息而設的抗疫用品，如消毒濕紙巾、酒精搓手液與小食放在一起。

「小息的食物，最方便的都是用手食。小朋友，尤其是初小學生喺學校會掂唔同嘢，小息未必夠時間俾所有同學先洗手，老師又未必照顧到每個學生，將抗疫用品同食物pack埋一齊，可以提醒小朋友進食前先清潔雙手，重要過你食乜嘢！」

多做家居運動

停課期間，不少小朋友長時間留在家中，令身形「發福」！「疫情期間喺屋企冇嘢做，好多家長同小朋友嘅親子活動就係烘焙，整完之後自己食返。烘焙食品多數油分、糖分高。另外喺屋企，小朋友又會口痕搵嘢咬，食完又食，會唔覺意食多咗。」

Winsy續指，復課後孩子回復正常規律，相信不會再「肥下去」。「復返課，小朋友至少活動量高返，就算未有得上返體育堂，都建議小朋友郁多啲，多做家居運動。除咗唔好再添加額外烘焙食品，屋企正餐亦唔好食咁肥，例如用瘦肉取替半肥瘦；用烚菜、沙律菜取替炒菜；湯粉麵取替炒飯、炒麵，每餐減少少，相信好快可以回復狀態。」