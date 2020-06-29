【學霸星二代】林文龍女兒獲獎學金　陳奕迅女兒成績好不靠補習

作為明星的子女，星二代自然會受到一定關注。一眾明星脫下職業包袱後，他們也是和大家一樣，只是孩子的父母，但作為公眾人物，家長難免會想看看他們對子女的教育方式以及了解一下明星子女的成長經歷，有沒有特別或值得借鏡的地方，尤其是以下這些讀書「叻」的星二代，包括林文龍、森美、陳奕迅、林海峰及馬德鐘的子女。

林文龍女兒獲獎學金

郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢。10歲的Tania就讀保良局蔡繼有學校小四，該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行國際文憑課程（IB），女兒去年亦獲得過校內獎學金，而蔡繼有設有多個獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，分別獎勵各科目成績優異及整體學業成績優異的學生，可見獲獎學金的Tania成績相當不錯。

在女兒獲獎後，郭可盈上載女兒上台領獎的相片，並寫道：「話咁快就放完暑假了，感受到你對小四新學年那份興奮又期待的心情 ，回顧去年度獲得學科scholarship 等等的各種奬項，真是很大的鼓勵！希望你繼續保持正面良好的學習態度，在輕鬆愉快的環境下健康成長！」

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森美兒子英國會考11科奪A*

森美本身讀書也算是不錯，在香港會考考獲1A5B（25分）成績，但現時16歲的兒子曦樂青出於藍！兒子曾就讀聖保羅男女中學的附屬小學，及後升讀喇沙中學，最終選擇出國留學。

曦樂本身在香港成績一般，但去英國後卻在當地會考11科奪得A*成績，森美直言都是靠兒子的個人努力。而森美雖直言想兒子就讀專業科目，例如醫科，但兒子卻心儀歷史、哲學、政治等科目，不過森美直言人生最重要是快樂，因此兒子作甚麼決定也不會阻止。

森美的13歲女兒曦童亦同樣出色，早年曾在2千多人中脫穎而出，獲選為小太空人到美國受訓9日，校內運動會亦屢獲佳績，小學是聖保羅男女中學附屬小學，是一條龍學校，畢業生可升讀聖保羅男女中學。

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陳奕迅女兒成績好運動出色

作為陳奕迅的獨女，現年15歲的陳康堤集父母萬千寵愛在一身，陳康堤年幼時就讀香港維多利亞幼兒園，後來在媽媽徐濠縈安排下轉至基督堂幼兒園，目標是想女兒最終能入讀拔萃女小學，一條龍直升中學，而最終亦如願以償。

徐濠縈更在傳媒訪問中透露，現在女兒的學科太深，自己也不懂如何教導女兒，幸好女兒不需補習，成績也一直處於不用擔心的位置。除了讀書了得之外，康堤運動亦相當出色，是學校手球校隊成員之一，身材亦相當高挑，而作為一代「歌王」的女兒，唱歌據說也十分不錯，期望將來喜歡音樂的康堤會為我們帶來她的作品。

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林海峰兩女讀女拔再轉國際學校

林海峰於1998年與天后彭羚結婚，育有兩名寶貝女，大女林泳20歲、細女林清亦已經15歲。大女林泳遺傳了媽媽的唱聲線加上五官標緻，更有傳早年已有公司看中想邀請女兒以歌手身份出道，但遭家人反對，已經林泳17歲已經有五呎六吋的模特兒身材，亦是游泳健將。

林泳在名校女拔讀完初中，便轉校到漢基國際學校繼續學業，高中畢業後出國進修。林清亦與姐姐的升學路線相約，一樣就讀名校女拔。

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馬德鐘兒子懂多國語言

馬德鐘與與太太張筱蘭的獨子馬在驤已經年約21歲，熱愛運動加上優良的基因，身高和身型都無可挑剔。兒子中學是香港法國國際學校學生，能操流利法語、英語和普通話、廣東話，同時是游泳健將，曾代表香港法國國際學校在澳洲雪梨勇奪8個個人金牌及全場總冠軍。現在於澳洲讀大學，修讀機械工程，馬在驤亦看似有意晉身演藝圈發展，早前被發現名字在邵氏兄弟網頁的「新人藝人」出現。

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新加坡國際學校

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保良局蔡繼有學校

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基督教國際學校（ICS）