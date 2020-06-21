【父親節】身兼父職也能活得精彩！張柏芝唐寧梁洛施堅強單親媽媽

這個星期就是父親節，不過即使父母離異，家中媽媽身兼父職，和孩子也能活得精彩！圈中不少單親媽媽，包括張柏芝、唐寧、呂慧儀、梁洛施、趙頌茹，兼顧工作和家庭，對小朋友亦是給予無微不至的照顧，趁父親節齊向家庭中的女巨人致敬吧！

唐寧

唐寧以童星身份出道，很多香港人由紬看著她長大。2010年唐寧和大自己13年、有「舞台劇才子」之稱的鄧偉傑結婚，育有兒子俊俊和女兒嗡嗡，慢慢淡出幕前，專心照顧仔女。可是在2017年唐寧和前夫離異，擔任單親媽媽。不過她亦沒有增加幕前演出，反而花更多時間在慈善工作上，希望以身作則，讓子女受感染成為有愛心的人。

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呂慧儀

呂慧儀在2018年和港男前夫黃文迪離婚，獨力照顧6歲「蟹籽」Anton。她擔任劇集《愛‧回家之開心速遞》的要角，每晚還要趕回屯門娘家照顧兒子。Anton今年將升讀小一，傳呂慧儀早前每晚陪兒子練習自我介紹，又趁拍劇空檔為兒子製作認字卡，非常緊張。上年年尾，呂慧儀鯁魚骨5天才入院處理，惟堅強地說：「除了自己，沒有人能幫你受。」為母則強，果然甚麼痛也能承受。

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趙頌茹

趙頌茹5年前和前夫周永恆離婚，早前她在ViuTV節目《一切由失婚開始》中透露，離婚讓她鬆了一口氣。她現時獨力撫養2名女兒信希和愛希，努力接演出工作，近年更開設時裝網店，學做生意，自食其力。她向傳媒坦言，曾經擔心離婚後的生活只有自己一個處理不來，又怕對女兒們造成壞影響，可是她和女兒坦白後，反而增進了三母女的感情。

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張柏芝

年近40歲的張柏芝，和前夫謝霆鋒育有2名兒子Lucas和Quintus，在2018年更誕下生父不詳的三兒子「小王子」Marcus，獨力撫養3個帥兒子。張柏芝接受媒體訪問時曾透露自己8歲已想當媽媽，為了小朋友而犧牲演藝事業也是相當值得，日後孩子離開自己必定會感到失落。她亦認為單親媽媽也能不靠別人，得到自己想要的東西。

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梁洛施

現年32歲的梁洛施至今未婚，和香港首富李嘉誠兒子李澤楷拍拖，誕下大仔李長治，和一對孖仔李長亨、李長軒。她其後退出影壇，在加拿大照顧兒子。去年4月大仔長治10歲生日，Isabella罕有公開兒子照片，感恩當年只有幾個月的BB已長大，現在已抱不動他了，又祝兒子生日快樂。

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陳豪

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張繼聰

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陸永

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