【名校出身藝人】張寶兒聖保羅男女畢業　周勵淇竟是麥明詩師姐

娛樂圈不乏名校出身的藝人，最出名當然是來自拔萃女書院的10A港姐麥明詩！除了一眾「美貌與智慧」並重的港姐，原來娛樂圈亦有很多名校出身藝人，部分更加是「估佢唔到」！今次為大家盤點6大娛樂圈「估你唔到」名校出身藝人，包括張寶兒、周勵淇、雨僑、蔡卓妍及鄭嘉穎。

1.張寶兒 聖保羅男女中學

很多人都未必知道張寶兒畢業於本地名校之一的聖保羅男女中學，之後離港出國讀書，不過能夠考入這間被家長譽為神校的聖保羅男女中學並不容易。張寶兒和側田、李澤鉅、李澤楷等名人均是校友。

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2.周勵淇-拔萃女書院

早前宣布懷孕的周勵淇是拔萃女書院的校友，拔萃女書院是傳統名校，連10A港姐麥明詩亦是出身於此。除了周勵淇和麥明詩，莫文蔚和2015年香港小姐亞軍龐卓欣亦是該校的校友。

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3. 雨僑-英華女學校

英華女學校屬港島區傳統女校，過去曾產出狀元，也是近年受家長歡迎的band1中學，競爭相當激烈。雨僑中學就讀此校，會考得到26分，之後於香港大學生物系畢業。同校校友分別有麥玲玲、梁藝齡及林建明。

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4. 蔡卓妍-瑪利曼中學

蔡卓妍（阿Sa）曾於瑪利曼中學就讀中一至中三，於中四後轉到香港玫瑰崗學校，並開始做雜誌及廣告模特兒，其後加入娛樂圈。圈中相當多女藝人也來自此校，包括陳貝兒、王灝兒JW、林憶蓮及已故賭王何鴻燊女兒何超盈等。

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5.鄭希怡 保良局第一張永慶中學

保良局第一張永慶中學是保良局轄下第一間中學，曾經孕育出首屆香港中學文憑試六位狀元之一，甘比和鄭希怡均畢業於此。

6.鄭嘉穎 香港華仁書院

早前榮升人父的鄭嘉穎是著名名校香港華仁書院的校友。香港華仁書院是位於灣仔的男子英文中學，孕育並不少知名校友，除了鄭嘉穎之外，還有李克勤、倪震、房祖名、余德丞等等。