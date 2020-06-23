陳茵媺李亞男陳凱琳童年和仔女激似樣　IG大曬幸福家庭照

上周日是父親節，不少藝人為向爸爸們表達謝意，他們在社交平台大曬幸福家庭照，又放上自己的童年照，驚見仔女和他們的童年極為相似，連他們也不時慨嘆孩子簡直是迷你版的父母！以下6位藝人童年樣子，和他們的孩子儼如一個餅印！

陳茵媺和囡囡

幸福人妻陳茵媺（Amiee）和丈夫陳豪育有2仔1女，最細女兒Camilla和媽媽的童年簡直一模一樣！Amiee在父親節先在IG展示現時一家五口的幸福照片，後來再貼上一張她兒時和爸爸的童年照。Amiee在孩提時的臉形和眼睛都和細女餅印一樣，她早前還貼上了自己16歲的照片，不知道囡囡長大後又會否和媽媽一樣標緻呢？

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李亞男和囡囡

李亞男（Leanne）早前宣布懷有第二胎，她亦不時在IG放上一家三口的照片和影片。她之前已為自己的BB照和女兒Gabby製作對比圖，感嘆女兒樣子比媽媽還漂亮。Leanne又高又靚，女兒長得像媽媽也是很大的福氣吧！

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陳凱琳和囝囝

陳凱琳（Grace）早前亦宣布了懷有第二胎，囝囝Rafa即將做哥哥。雖然很多人也說Rafa像得很像爸爸鄭嘉穎，但他的大眼睛絕對是遺傳自媽媽！Rafa樣子可愛，相信日後出世的弟妹也會不遑多讓！

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張繼聰和囡囡

好爸爸張繼聰一有時間就會陪伴家人，而他的童年和兒子張瞻，以及女兒張靖其實也長得十分相似，連他自己亦曾承認，並希望女兒長大後會愈來愈像媽咪。其實張繼聰亦是童星出身，樣子討好，即使女兒長得像爸爸也不怕吧！

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吳日言和囡囡

吳日言（Yan）早前在IG慨嘆，不知不覺就有一個1歲半的女兒。小朋友大得快，也長得愈來愈像父母。她曾上載自己的童年照，並Hashtag指女兒似自己，又說是「老公執到寶」。

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陳小春和囝囝

陳小春和小小春Jasper的相似程度相信已不需多言，雖然陳小春的童年照不多，但Jasper活脫脫就是一個迷你版爸爸，和媽媽應采兒一起拍照毫無違和感。應采兒早前誕下第二胎，不知道會否長得像媽媽呢？

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