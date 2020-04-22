《夫妻的世界》父母離婚孩子情緒不穩　專家：避免在孩子面前爭執

韓劇《夫妻的世界》最近熱播，甚至被譽為2020年神劇的最佳作品之一。劇集早前播出第8集，劇情講到兩年後朴海俊想奪回兒子的撫養權，而飾演兒子李俊英的全真㥠在劇中早知爸爸出軌，但因不忍父母離婚，竟叫媽媽金喜愛原諒對方一次，被網民大轟自私。 不過現實生活中，假若父母鬧離婚，孩子更常出現情緒低落或焦慮的等心理問題，臨床心理學家鄧詩琪指出，父母決定離婚後，要有心理準備去應對和處理孩子的情緒反應，以免影響孩子情緒。

韓劇《夫妻的世界》中，兒子李俊英因為不忍心父母離婚，因此開口叫媽媽原諒爸爸一次，雖然此舉遭到網民大轟自私，不過現實生活中，年幼的孩子通常都不太明白離婚的情況，也不太了解父母的關係怎樣改變，和不太了解將來的生活變化。臨床心理學家鄧詩琪接受訪問時提到，若果小朋友明白父母關係的改變後，有機會出現情緒低落或焦慮。「年紀較幼的孩子，他們可能會變得頑皮，做一些搗蛋事情去引起父母的關注，甚至乎有些孩子發展一些情緒或行為問題，期望父母把專注放在他們的身上，而幻想能夠拉近父母的關係。」

最新的劇情講到，男主角朴海俊離婚後向女主角金喜愛進行報復，當中更包括離間她和兒子的關係。鄧詩琪提醒，如果父母決定離婚，最重要是把孩子放在第一位。「雙方應該嘗試冷靜地去思考怎樣幫助孩子明白生活上的改變，也要讓孩子理解到父母離婚的決定並不是因為他們犯錯，也不是他們的問題。」小朋友在面對父母關係變差，可能會出現憤怒或哀傷等負面情緒，父母應該要體諒孩子的忐忑心情和情緒起伏，並要有心理準備去應對和處理孩子的情緒反應。

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鄧詩琪建議，父母可以嘗試用故事書去幫助年紀較小的孩子理解家庭狀況的改變，父母亦應該避免在孩子面前爭執丶互駡或推卸責任，並讓孩子明白父母永遠都愛他和保護他，父母的身份不會因為環境而改變。「如果孩子時常經歷父母爭拗，有機會影響孩子和他將來的伴侶關係，甚至會經常感到沒有安全感，情緒變得緊張或低落。」