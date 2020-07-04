【親子關係】帶2個孩子做義工　哥哥立志幫助更多人｜失敗媽媽

弟弟陳年因疫情的緣故，頭三個月都是宅在家。媽媽慢慢在適應帶二寶投入正常的工作和生活，繼續寫教養文章、做採訪、參與主持導師課程、影片剪接、組織支援社區項目和探訪。終於等到陳年5個月大，這次重投社區服侍第一次帶上二寶。原來之前帶孩工作（和陳皮一個服侍社區）的困難已經算輕鬆，帶着二寶的變數直線上升！但只要把問題看得雲淡風輕，心裏夠平和的話，也沒什麼大不了。

失敗媽媽早前誕下了小兒子陳年。(資料圖片)

二寶出門時間更難掌握（0歲和4歲的出門到達前不確定因素完全不同，變化實在太多），弟弟何時睡醒何時又要再睡、哥哥經常突然要上廁所、天氣太熱孭帶孭着弟弟全身都在出汗、預計不了平日不午睡的哥哥又再出發過程中睡着、叫醒他時又需要平復情緒好一陣子、突然過雲雨哥哥穿雨衣非常狼狽、穿好不久有帶曬太陽熱到立刻又要脫掉……

第一次帶陳年做社會服務。(失敗媽媽提供圖片)

完成2小時的社區服侍，媽媽卻好像已經做了通宵工作一樣累，但媽媽心裏非常滿足。除了可以見證到幾個無家者成功「上樓」、還有安排他們一些出路、聽到了一些在徬徨中感動的故事，難得地見到的人也很愛看到兩個孩子參與其中。本來很多很傷感很徬徨的氣氛，都因為有我家兩位孩子在，大家也輕鬆不少。

全職媽媽我很感恩，而且哥哥回家臉上的表情也是幸福和興奮的，他越來越自豪自己能做一個大哥哥，把每天發生的事、街上看見的東西都對弟弟「說教一遍」。

陳皮愈來愈有大哥哥的自覺。(失敗媽媽提供圖片)

陳皮前天突然告訴我，他說他雖然做了基督徒也不想這麼快上天堂，我問他為什麼？

「你明明說自己已想像到天堂自己住的屋企是朱古力製造的，又說天堂沙灘就是充滿爆谷棉花糖，又說天堂應該連獅子都會和你做朋友，所有肉食動物也不會吃你，而且說天堂連蚊子也不會吸人血……」

「因為我覺得我還有很多事想在地球做，想在地球完成。地球還有好多人好慘好唔開心，我想幫咗佢哋先。我還想做定置網漁場，還想去非洲做義工，還有我仲未去喜馬拉雅山，還有亞馬遜森林……」

弟弟不知道今天跟媽媽去的是什麼地方，做的事情究竟是什麼，正如四年前陪我探訪拾荒者的那個六個月大的陳皮。弟弟依然是一念無知只是幸福地抓着媽媽不放，享受他吃飽就是看世界和睡覺的人生。但總有一天他也會和哥哥媽媽一樣，作為地球的旅居者，即使只是一個過客，自己有一個個耀眼的夢想，天馬行空的鬼主意，和我們一起經歷一些吃力不討好的累、失敗也會無悔的快樂、越來越感恩自己所擁有的一切、越付出越富有的恩典。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】