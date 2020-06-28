教你自製情緒輪與情緒梯　培養子女的情緒智商｜Natalie Yim

情緒智商(EQ)在90年代興起，一早已經不是新概念，而它的出現，是為了補充智能商數(IQ)用於評估人類心智時，未能涵蓋的部份。後來眾多的研究都指出，情緒智商與我們的成長關係密切——學業成績、人際關係、心靈健康、工作表現、領導才能等等。情緒智商舉足輕重，可惜學校一直看重智能發展，提升情緒智商似乎成了「學校沒教的事」。本文將提供一個小工具，請家長幫忙踏出第一步，培養子女的情緒智商。

講到情緒智商，一般會聯想起脾氣，心理學則把它定義為理解情緒（自己和別人）、調節情緒和善用情緒的能力。提升情緒智商確實可以從這幾方面入手，而這裡先由理解情緒開始。

（攝影：龔嘉盛）

坊間有類似認字卡的情緒卡，二、三十張卡上有情緒的名稱和插圖，不過這類情緒卡一般稍欠系統，也缺少線索讓小朋友自如運用，小孩像是學習生字，多於認識情緒本身，以及情緒與自己的關聯。我建議家長與孩子一起自製「情緒輪」或「情緒梯」，在過程中能夠認識情緒之餘，平日也可以用它們來幫助表達及理解情緒。

按圖即睇製作情緒輪：

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按圖即睇如何製作情緒梯：

如何借用「情緒輪」或「情緒梯」來表達及理解情緒？

「情緒輪」或「情緒梯」上由淺至深的顏色，現在就發揮它的用處。例如，小孩在鬧蹩扭，加上支吾以對時，我們可以問他：「你現在生氣嗎？你有多生氣？」，然後讓他指出，他現在的感受處於情緒梯哪一級。此時，相信小孩會對自己的情緒有多一點真切體會，這也是提升情緒智商的第一，而且重要的一步。再者，這樣把情緒量化和圖像化，方便家長記錄子女在上一次遇到類似事件時的反應，藉以比較孩子的成長，或解決問題。

學習理解情緒，其實與上學讀書相輔相成，如果我們希望孩子將來有成就，那麼我們也該試著讓他們練習理解情緒。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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家長可留意以下幾項，去判斷小朋友是否有機會是亞氏保加症患者，如持續一段時間的觀察後仍有懷疑，便建議找專業人士做一個有系統的檢測：