【考試溫書】不需死記硬背　教小朋友建立記憶系統｜Natalie Yim

期末考在即，學生問我，怎樣才記得住整個學年的東西？其實當中沒什麼秘訣，因為我們需要重覆念誦（rehearsal），才能成功把接收到的資訊（老師教的，或課本上的）儲存在長期記憶裡。當然，念誦亦有「死背」（maintenance rehearsal）和「深入複誦」（elaborative rehearsal）之分。

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「死背」就是按課文或筆記的原形重覆念誦，我們小時候念《三字經》時通常都這樣。「深入複誦」比「死背」深層次，包含分析，放進腦袋的不再是課文或筆記的原形。那些能夠熟記十萬位數字的世界紀錄保持者，他們就是把原文轉換成方便他們記憶的形式，例如將一串前後無關聯的數字轉換成一個情節緊湊的故事。

以上是「深入複誦」的其中一種方式，不過學生一般用不著，因為他們很少需要記住大量無關聯的字詞。書本知識都是有系統和有關聯的資訊，故此，我建議學生用另一種「深入複誦」的方式，把有系統的書本知識組織得更有系統：第一，把剛學到的東西與之前學過的東西連結（最好能找出相似，相反，和容易混淆的）；第二，用剛學到的東西製造例子。

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以我的專長英文為例，假如我剛學到連詞 "on one hand…, on the other hand…"，我會和之前學過的 "on the contrary" 連結，因為它們相似，可以互換；也會與之前學過的 "not only… but also…" 連結，因為它們用法相反，不可以互換。另外，我又會以新學到的這個連詞造句，加深記憶，組織一個更強大的記憶網絡。

比較會讀書的小朋友，可能天生敏於思考，探索到適合自己的記憶方法，又可能大人教過他們一些學習技巧。下一篇文章會討論更多加深記憶的技巧：家長如何在家裡營造最適的學習環境，還有考試多久前溫習會記得住最多東西。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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