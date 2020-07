【考試溫書】不需死記硬背　教小朋友建立記憶系統｜Natalie Yim

期末考在即,學生問我,怎樣才記得住整個學年的東西?其實當中沒什麼秘訣,因為我們需要重覆念誦(rehearsal),才能成功把接收到的資訊(老師教的,或課本上的)儲存在長期記憶裡。當然,念誦亦有「死背」(maintenance rehearsal)和「深入複誦」(elaborative rehearsal)之分。

「死背」就是按課文或筆記的原形重覆念誦,我們小時候念《三字經》時通常都這樣。「深入複誦」比「死背」深層次,包含分析,放進腦袋的不再是課文或筆記的原形。那些能夠熟記十萬位數字的世界紀錄保持者,他們就是把原文轉換成方便他們記憶的形式,例如將一串前後無關聯的數字轉換成一個情節緊湊的故事。

以上是「深入複誦」的其中一種方式,不過學生一般用不著,因為他們很少需要記住大量無關聯的字詞。書本知識都是有系統和有關聯的資訊,故此,我建議學生用另一種「深入複誦」的方式,把有系統的書本知識組織得更有系統:第一,把剛學到的東西與之前學過的東西連結(最好能找出相似,相反,和容易混淆的);第二,用剛學到的東西製造例子。

以我的專長英文為例,假如我剛學到連詞 "on one hand…, on the other hand…",我會和之前學過的 "on the contrary" 連結,因為它們相似,可以互換;也會與之前學過的 "not only… but also…" 連結,因為它們用法相反,不可以互換。另外,我又會以新學到的這個連詞造句,加深記憶,組織一個更強大的記憶網絡。

比較會讀書的小朋友,可能天生敏於思考,探索到適合自己的記憶方法,又可能大人教過他們一些學習技巧。下一篇文章會討論更多加深記憶的技巧:家長如何在家裡營造最適的學習環境,還有考試多久前溫習會記得住最多東西。

作者簡介:

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董,語言學畢業,掌握語言的微妙,後修讀心理學,了解行為動機,故善於解讀小孩的說話與舉動,相信親子關係是教養的基礎:理解應比責備快,解決問題應比懲罰落力。

