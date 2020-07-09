新冠肺炎∣主題樂園及酒店遊玩恐增感染風險　醫生教路防疫9招

早前新冠肺炎稍為有緩和的趨勢，加上6月尾及7月初有公眾假期，不少家長都把握時機計劃與子女外出玩樂，甚至到主題樂園玩或入住本地酒店住宿及食自助餐，玩2日1夜。不過，近日疫情轉趨嚴峻，昨日爆出多宗本地感染個案，當中患者更曾到訪迪士尼樂園及酒店，令家長擔心出外玩樂存在感染風險。暑假將至，家長都會安排不同的親子活動，要在公共場所玩得安全又放心，就要留意醫生提出的幾項防疫建議。

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避免近距離交流

兒科專科醫生陳欣永指出，近日確診個案回升，家長盡可能避免帶小朋友到公共場所遊玩。「有研究數據提到新冠肺炎可以經由空氣去傳染，如果真係有新一輪爆發，尤其小朋友未必識得正確防疫方法，去呢啲人多聚集嘅地方擔心會有大型嘅交叉感染。」

要玩得放心就要做足防疫措施，如要前往遊樂園、沙灘或游泳池等人多的地方，陳醫生建議應採取足夠的社交距離，減低傳染風險。「同旁人唔好靠得太埋，至少相隔1.5米嘅距離，食飯的枱同枱之間都要隔得闊啲，而喺酒店嘅遊戲室內就要避免太多個小朋友聚集，減少啲互動同交流，亦都要保持戴住口罩，以防大家容易接觸到飛沫。」此外，遊樂園若有設施需要排隊，應暫時避免前往等候。

消毒用品常旁身

陳醫生指，尤其現在正值炎夏，汗水增多，要特別注重個人清潔。他提醒觸碰遊樂場所設施前後宜用消毒紙巾清潔，並且叮囑小朋友勿到處觸摸。「機動設施例如手柄、凳背都要消毒完先坐或者接觸，記緊帶備足夠嘅消毒工具例如毛巾。」

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留意外出聚餐細節

他續補充，外出進食時，脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手。特別是計劃享用自助餐的家長，應按情況陪同小朋友拿取食物。「自助餐出去排隊攞食物要戴上口罩，盡量限制小朋友出去來回攞食物的次數。另外，家長要留意食物區人數的情況，如果太多人聚集就叫佢等少人啲再出去攞。」

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