【新冠肺炎】疫情持續家長憂校園爆疫　多間學校提早放暑假

自政府公布學校由5月27日起分階段復課，坊間便一直擔心疫情再有機會爆發，而本周本地確診個案有上升趨勢，當中有3位學生及多位家長確診，此外不少患者與學生、家長及教職員等有接觸，而多區亦有零星個案，有學校更因為疫情反覆而宣布讓學生提早放暑假，減免校內傳播風險。

培僑書院小一至小五生下周一起放暑假

培僑書院副校長王惠成

沙田是有較多確診個案的地區之一，而培僑書院是當區的一條龍直資學校，副校長王惠成指：「校曆原本（停課前）安排也是7月10日起放暑假，因疫情關係，復課後便把放假日子延後至7月17日，但近日尤其是初小學生，由於他們的抵抗力較弱，於是有家長自行以寫信形式告假，最終決定按校曆原本安排，小一至小五在7月10日最後一天上課日，之後放暑假。」

聖保祿天主教小學一至四年級學生提早放暑假

聖保祿天主教小學原定計劃為7月21日起開始放暑假，但因受疫情影響，校方今日（9日）下午向家長發出電子通告，指一至四年班於7月13日起提早放暑假。有該校的家長指，其實7月9日已是小朋友本學期最後的上課日，因為在7月10日原為學校假期，是小一新生家長日，而最新的通告指，這天校方安排了專業人士進行全面消毒，因此也不用回校。而由於小五呈分試正進行中，並於7月14日完結，因此小五同學最快於試後迎來假期。

福建中學附屬學校今明完成教學

位於觀塘區的福建中學附屬學校於7月9日發出通告，指因為疫情關係，校方於本周五（10日）前會完成所有教學工作及發回所有獎項、教材，家長亦可自行決定是可讓子女回校，換言之，7月10日會是同學最後的上課日。

沙田圍胡素貞博士紀念學校八月增潤課如常

位於沙田區的沙田圍胡素貞博士紀念學校小一至小四今日起（9日）提早放暑假，惟獨小五有呈分試要進行，小五同學於7月15日起便正式放假。校方早前已決定會九月前會有增潤課堂，但有機會因疫情而再作變更或取消，而就目前情況來說，增潤課會如期進行，八月中至八月尾同學仍需回校。

沙田胡素貞博士紀念學校今日起放暑假

同樣沙位於沙田的沙田胡素貞博士紀念學校在昨日（8日）向家長發出通告，指校方因應區內疫情，讓學生提早於今日（9日）起放暑假，而小五生則需繼續回校考呈分試。

老師爆料指：提早放假當局或會跟進

一名不願透露身份的現任教師指，教育局分區有指引，若校內有家人懷疑確診，學校可考慮發通告，以不記名、不記班的方式通知家長。學校可停課2至3天。如校內有教職員、學生或家長確診，應立刻通知衞生防護中心，他們會到校處理。由衞生防護中心作停課決定。 他更指：「個別學校提早放暑假是不依據教育局指引，相關區域教育服務處（REO）或會跟進。」

因應現時的疫情，記者曾就學校會在什麼情況下需要停課而向教育局查詢，發言人回覆記者時指，當局與衞生防護中心已建立通報及處理確診/緊密接觸者機制，根據教育局的《學校復課指引》，如證實有教職員或學生染上2019冠狀病毒病，他們會接受治療，不可回校上課。

由於每宗個案情況不同，衞生防護中心與教育局和有關學校保持緊密聯繫，因應個別個案的情況而提供清晰的建議及指引予校方，例如是否需要停課等。就近日學校出現的確診個案，衞生防護中心根據現時疫情的發展，一般建議倘若校内出現確診個案，有關學校須停課14天。

如衞生防護中心確定與教職員或學生有「密切接觸」的家屬/人士證實染上2019冠狀病毒病時，亦會通知受影響教職員及學生須接受強制檢疫 14 天，其間不可回校上課。

按圖即睇各校向家長發出的通告：

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按圖即睇放學入屋防疫步驟：