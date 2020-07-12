【考試溫書】想成績好溫書入腦　家中必要做呢件事｜Natalie Yim

小朋友溫書，大人在旁也不免緊張起來。家長固然不能代子女上考場，但有點事，我們可以在家裡做，從而幫助他們考試時更得心應手——就是把孩子溫習的地方弄得更像考試的地方。

心理學家巴德利(Alan Baddeley)請來一班潛水員做實驗，找出學習的環境與被考問的環境對記憶有何影響。他把潛水員分成四組：第一組在陸地學習生字，然後在陸地被考問；第二組在水底學習生字，然後在水底被考問；第三組在陸地學習生字，然後在水底被考問；第四組在水底學習生字，然後在陸地被考問。

研究發現，第一和二組，即學習環境與被考問環境相同時，能說出最多生字。這令我想起，不少公開試考生都表示，如果考試場地是自己的母校，會表現得較理想，原來有點根據。

也就是說，如果孩子在學校的座位靠近窗戶，家長可安排孩子在窗邊溫習。假如條件許可，孩子不必在餐桌上複習，而有獨立桌椅的話，可以設置與學校的桌椅大小、高矮差不多的家具。另外，溫書和考試時盡量使用同一套文具，例如學校默書用方格紙，那麼溫書時最好也用方格紙。

至於考試多久前溫習會記得住最多東西？越早越好！只有這樣，學生才有充足的時間將知識重覆念誦、隔一段時間又回來複習，心理學稱之為「間隔效應」(Spacing Effect)，或者「分散練習」(Distributed Practice)。溫習越早開始越好，雖然聽起來老掉牙，但這卻是心理學中，最歷久常新的原理。

再者，新記憶需要透過睡眠來鞏固，所以如果小朋友臨急抱佛腳，考試前因為漏夜溫習而缺乏睡眠，結果反而會得不償失。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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