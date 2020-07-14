【新冠肺炎】穿著拖鞋涼鞋外出增風險　醫生建議入屋前後做足兩步

新冠肺炎疫情再次升溫，多區出現確診個案令人心惶惶！不少家長表示會減少外出，也會重新審視各興趣班是否應如常進行，不過無論如何，要做到完全不外出，對於活潑好動的小朋友來說是不太可行的，而最多家長的做法可能是和小朋友落街逛逛，陪自己到超市之類，這種短時間的外出，不少家長、小朋友都會穿著涼鞋或拖鞋，但此舉原來會增加病菌入屋風險。

確診患者在潛伏期曾到過的補習社、教育中心、泳池及運動場名單（持續更新）：

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病菌會沉澱

新冠肺炎的主要傳播途徑為飛沬，而帶菌者的飛沬會隨時間慢慢沉澱，飄浮在較低位置，因此身高較矮的小朋友便更容易感染。同一道理，穿著涼鞋、拖鞋，也會增加病菌依附在腳上的機會，加上如果入屋後，赤腳踩上床、沙發，病菌便會散播開去。

全科醫生鍾偉傑

醫生建議入屋前要消毒雙腳

全科醫生鍾偉傑表示，小朋友或家長穿著涼鞋或拖鞋出入，的確會增加把各種病菌帶入屋的機會，在這嚴峻的時期，他建議穿著涼鞋或拖鞋回家，應先準備潔淨的毛巾或消毒用品，入屋前清潔雙腳，更保險做法是入屋前消毒，入屋後馬上到浴室再用清水或肥皂清洗雙腳一次。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：