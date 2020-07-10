新冠肺炎∣慎防鞋子手機帶病毒　大人小朋友出門入屋留意防疫細節

新型肺炎疫情再次在本地爆發，確診個案增加，教育局在今午（10日）宣布下周一（13日)起全港學校停課，提早放暑假。在這段非常時期，小朋友停課留家，但不少家長仍要外出工作或添置日用品。病毒防不勝防，防疫措施定必要做足，大家不妨在家庭增設「出入境措施」，出門與入屋跟足以下防疫步驟。從家居細節做起，保障家人健康。

為免把病毒帶入屋，家長可於屋內宜落實不同的「防疫措施」。不妨在家裡設立一個防疫小角落，放置口罩、消毒酒精、消毒濕紙巾、酒精搓手液等用品，更可貼上防疫小提示，既方便家人取用，亦可避免周圍放，誤讓孩子觸碰。除了各式消毒用品，也可添置污衣籃、大膠箱，用作收納大人和小孩子的污衣，以及會重穿的外套。另外亦可於大門外放置消毒地氈，並預備膠袋放近大門，用來袋起鞋子。同時常備一個出門防疫錦囊，袋起口罩、酒精搓手液等出門防疫用品，外出時便不怕帶漏。

小心處理鞋子

家庭醫生張國威指，防疫的大原則，是防止病毒透過眼、鼻、口的黏膜入侵身體，非常時期宜盡可能減少到人多擠迫的地方，以及減少非必要的社交活動。若家裡有人出現不適症狀，他建議可戴上口罩，分開房間，減少與家人接觸。「如家裡有小朋友，牽連可能很大，需要格外小心。」

「小朋友在家，很難控制他們不周圍爬行、跑跑跳跳，加上他們的活動接近地面，又未必肯長時間穿著拖鞋，因此要注意穿過出街的鞋子不要入屋，尤其若曾到訪醫院等的高危地方，更要小心處理。」張醫生建議，到家開門後，不要第一時間入屋。先在屋外踏上消毒地氈，再脫鞋，以噴壺噴灑稀釋漂白水，把鞋子放在門外或空氣流通的地方如露台吹一晚，再以膠袋袋好。如在高危地方，例如診所工作，家長可帶備多一雙鞋子，專門在工作場所穿著。「工序可能麻煩咗，但可以減少接觸病毒的機會。」

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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眼鏡清潔勿忽視

張醫生指，回家後宜盡快洗澡，以梘水浸污糟衣物。從街外帶回來的隨身物件，如手袋、背包，清潔後可以大膠袋包起，避免孩子觸摸。他提醒，眼鏡的清潔亦不可忽視。「眼鏡起到保護眼睛的作用，但同時亦接近口罩，有機會污糟。洗澡前可視乎眼鏡物料，以清水或梘水清潔眼鏡。除非到過高危地方，或有機會沾到飛沫，否則亦不需要使用很多消毒劑。」

他補充，在商店裡的商品不排除存有隱形病人的飛沫，買回家後可以梘水抹一抹表面，減低病毒的活動能力，再放入儲存的地方。若在家裡叫外賣，如「貨量」充足，可戴上口罩接外賣，把食物放入自己的器皿，不連著外賣包裝進食。外出用饍，亦同樣可自備食具。

借科技減社區傳播

他特別提醒家長，回家後除了記緊以火酒和棉花徹底消毒手機，並盡可能戒掉「邊食飯邊玩手機」的壞習慣。「手機是現代人生活不可或缺的一部分，但平常我們雙手周圍碰，會令手機表面很污糟。尤其是有小朋友在旁，一邊照顧小朋友進食，一邊玩手機，其實是不理想的。」

散紙是病毒溫床，如出發前往街市買餸，除了可把散紙放入密實袋，獨立處理，張醫生建議亦可多用電子貨幣，善用科技來減低社區傳播。「如果有相熟的醫生，身體不適時，不妨先以電話諮詢醫生意見。朋友之間亦可以視像通話，尤其是有情緒問題的朋友，多互相提點與扶持，保持樂觀心情，俾啲耐性一起做好防疫措施，共同面對疫情。」

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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