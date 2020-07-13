【新冠肺炎】補習社、游泳池屬高危地方　醫生：短期內不建議前往

新冠肺炎（COVID-19）疫情再次爆發，這波疫情更擴散至學童。早前北角雋妍補習中心再多一名7歲學童染病，該補習社的負責人早前已確診，衞生防護中心已安排十名學童入住檢疫中心，其後亦再有補習社導師確診，令家長擔心疫情在補習社及教育中心爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，補習是高危的活動，呼籲家長要考慮是否需要停一停。 記者綜合確診患者在潛伏期曾到過的補習社及教育中心名單，並會持續更新。

確診患者在潛伏期曾到過的補習社、教育中心、泳池及運動場名單（持續更新）：

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除了北角有補習社中招，位於沙田石門的「Wiselad Education智優教育」亦有一名補習老師初步確診。位於銅鑼灣希慎道的英語教育中心「miniMinds」亦在其網頁公布，其中一名學生（確診個案#1447)於7月7日下午曾在該中心上課，衛生署已安排教授該學生的導師及3位同班同學接受深喉病毒檢測，結果全為陰性。

有家長指該教育中心是港島區有名的英語補習中心，很多區內名校學生報讀，每班約為4-5人，兩層共有數十間班房，門外經常聚集等放學的家長，疫情爆發後，也擔心存在感染風險。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，補習是高危的活動，呼籲家長要考慮是否需要停一停。

此外，第1429宗個案在7月7日喉痛，早前到將軍澳急症室求醫，她曾在住所樓下的會所游泳，暫時未知有沒有其他傳播個案。而康文署在上周已公布，調低公眾泳池的入場人數。

全科醫生鍾偉傑（受訪者提供）

補習及游泳也屬高危活動

對於日前有個案曾到泳池和補習社，全科醫生鍾偉傑直指：「泳池絕對是高危。」他亦不建議在短期內，甚或整個暑期讓小朋友參與泳班。他指，泳池池水的氯氣的確可以殺死病毒和細菌，但在公共泳池參與泳班時，小朋友和教練都不會戴上口罩，而且在更衣室換衫、使用儲物儲和做熱身運動時，也會增加飛沫傳播的風險。

此外，鍾醫生亦建議現時盡量不要讓小朋友上補習班和興趣班。不過，如果家長在日間無法照顧，小朋友必須要上補習班的話，他則建議選擇一些小班教學、每班4至8人的補習班，同時小朋友需要注意個人衛生，全程戴上口罩，以確保衛生和防疫安全。

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