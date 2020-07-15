消委會｜除菌掛卡掛章成效存七大疑點　成分更會刺激眼睛和呼吸道

隨著新冠肺炎疫情再次捲土重來，不少廠商捉緊市民憂慮的情緒，推出聲稱菌掛卡、掛章、筆型或棒狀除菌產品，普遍聲稱只要將產品掛於頸 上、衣 領、口 袋、胸前或背包上，可以達到除菌甚至抗病毒等功效，部分產品更標榜適合於出入醫院、診所等地方使用，但最終，這些產品可能只是大家心理上的「平安符」，對抗疫是毫無幫助。

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消費者委員會檢視了市面上14款「除菌掛卡掛章」產品，收集及分析供應商提供的產品試驗報告等資料，發現此類看似使用方便的產品，其聲稱效能原來普遍只適用於特定環境和有不少使用注意事項。此外，廠商的試驗環境與一般消費者實際使用的情況差別極大，亦有供應商提供的產品功效證明理據牽強，產品實際的防疫功效更存以下七大疑點：

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1.產品沒有提交有效消除病毒的證明

消委會檢視了市面上14款「除菌掛卡掛章」產品，發現絕大部分都未能證明有關產品具有短時間內消除特定病毒或減低特定病毒感染性（virus infectivity）的效能。

2.供應商提供的殺菌率效能證明未如其聲稱

消委會檢視的樣本當中，有產品供應商提交的試驗報告是使用25包作依據，與消費者使用產品的實際情況差異極大，而且其試驗報告顯示的平均殺菌率亦明顯低於其聲稱所指的99.9%。

3.產品的殺菌效能只稍勝試驗對照

樣本中，不少產品的確能減少布塊上試驗微生物達90%以上，但能勝過廠商聲稱的成效則不多，而且不少產品需要在特定環境放置一段長時間才會達到聲稱成效，更有樣本是24小時才可以達到99%的殺菌效果，而這一部分是包裝上沒有提及的。

4.產品殺菌效能試驗條件與實際使用環境差距極大

使用者一般只需用上1個除菌掛卡掛章產品，但往往廠商提及的實測數據卻未必只使用1個產品作單位，但產品標籤和網頁資料都沒有說明須同時使用多個該產品才能達到聲稱的除菌效果。

5.用數小時才達到低濃度二氧化氯水平

消費者普遍不會於逗留特定地方前，預先將「除菌掛卡掛章」產品放置在該範圍讓其釋出氣體數小時。

6.樣本說明的有效期欠說服力

消委會認為，樣本中有產品聲稱可以維持30天或以上，但只憑氣味來估算產品有否釋出二氣化氯，做法並不科學，亦不能確保所釋出的二氧化氯氣體濃度足以殺滅環境中的致病微生物。而且，產品提供的試驗結果，亦未必足以反映實際使用產品時釋放二氧化氯氣體的濃度。

7.廠商說明使用限制多

不少人 以為只要將產品掛在頸上，即使在戶外環境都能瞬間消除附近的病毒和細菌。惟廠商建議的使用條件與一般消費者的期望有明顯落差。普遍指產品的效能會受外在環境因素影響，建議在空氣不太流通（comparatively non-ventilated）、密閉的空間內使用。有風或強風的情況都會嚴重削弱產品效能。

成效存疑之餘更會帶來負面影響

二氧化氯帶有類似氯氣（chlorine）的刺激性氣味，會否令人出現嚴重不適則視乎暴露的時間、濃度等多種因素。小朋友對新事物充滿好奇，有機會刻意靠向產品排氣孔，直接吸入其釋出的氣體。若接觸較高濃度二氧化氯氣體，可能引致鼻腔、呼吸道、喉嚨和眼睛出現刺激反應，導致流眼水、咳嗽等反應。

不少家長會為家中小朋友佩戴這些除菌掛卡掛章，例如掛在他們頸上或書包上等隨手可及的地方。小朋友有機會觸及當中的化 學 物 質，如果沒有及時清潔雙手便拿取食物，可能增加誤服該等化學物質的機會，大量攝入更可能造成口腔、食道和腸胃刺激；尤其嬰幼兒習慣把東西放入口中哽咬，故此，家長切勿將這些產品放於嬰幼兒容易觸及的地方。

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