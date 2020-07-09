【小一面試】升小面試準備　專家教你家中訓練說能力小貼士

每年去到升小面試季節，都有不少家長向我表示擔心子女說話能力不及其他孩子，怕影響面試表現。家長在家中也能擔當言語治療師的角色，多跟兒童溝通，製造良好的語言環境，對兒童的語言發展必有幫助。 【編按：撰文為博施言語治療師陳曉琪Charlotte Chan】

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今次為大家推介幾個家中訓練說話小方法，家長不妨一試。

1.多向兒童發問「你會怎樣做？」

不少學校重視學生的自理能力，所以在升小面試中經常加入情境題，考考學生如果遇到不同的情況，會怎樣解決困難。

家長可以在日常生活中多發問學生解難問題，例如是當孩子在洗手時把衣服弄濕了，正想向你求救時，家長可要求孩子自行想出解決辦法。除此之外，亦可想出一些假設性的情景，例如問孩子如果你在小學看到同學「出貓」，你會怎樣做？

家長可鼓勵孩子想出多於一個辦法，並比較每個辦法的好與壞，提升他們思維的靈活性，讓他們在面試中更得心應手。

2.利用生活照片，分享個人經歷

不少小學的面試會加插說故事的環節，以測試學生的表達能力。除了用故事圖卡訓練孩子看圖說故事，家長可利用日常生活中為孩子拍下來的相片，讓孩子敘述個人經歷。例如當子女去完海洋公園後，可以請他一邊回看照片，一邊分享當天的經歷。

說故事跟描述經歷一樣，可提示子女要說出事件的時間、人物、地點，以及順序說出發生的事情，最後加上自己的感受，令個人經歷更完整。

3.聽故事，答問題

家長可以利用圖書跟子女說故事，說故事前提示孩子要專心聆聽，說故事後可向孩子發問「六何」問題，包括何時、何地、何人、何事、為何、如何問題，訓練學生的故事理解能力。

另外，家長亦不妨向孩子發問一些延伸問題，例如是「這個故事教訓我們什麼？」「如果你是主角，你會怎樣做？」「你喜歡這個故事嗎？為什麼？」，以激發孩子的聯想能力。

不少面試內容都跟日常生活關係密切，與其機械式地訓練學生答問題技巧，不如多帶孩子到訪不同地方，接觸不同的事物，引發他們的好奇心，讓他們多思考，多發問。

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