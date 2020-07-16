新冠肺炎│留家抗疫取消度假計劃　陳豪陳茵媺全家在家staycation

早前疫情有所緩和，不少家長選擇和仔女去酒店來個兩日一夜「staycation」。不過，月初疫情再度爆發，不少家長急急煞停「staycation」計劃，但小朋友太早放暑假，無法外出旅遊，又不能在本地體驗Staycation，小朋友無處放電。陳豪和陳茵媺(Aimee）為了三個小朋友，決定取消原本的度假計劃，在家中舉行露營Staycation，還預備了一些露營食物，讓小朋友體驗露營的感覺！

陳豪和陳茵媺在疫情下自周日起，選擇在家中搭起露營帳幕，和三個仔女一起穿上睡衣，在帳幕內體驗Staycation，Aimee更準備了兩款露營食物讓小朋友在帳幕中吃，準備充足得恍如真的去了郊外露營，全家人都樂在其中。

陳豪和陳茵媺在家中舉行露營Staycation。（ig：aimeechan_official）

不過，Aimee就提及囝囝Aiden抱怨在家露營有一點不夠真實，就是沒有昆蟲！於是今日她就帶著兩個囝囝一起行山郊遊，並觀察Aiden想看很久的昆蟲，途中更遇到兩隻巨型蜘蛛，又發現兩種不同品種的草蜢！

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