【SEN】包容自閉症患者不戴口罩惹爭議　專家教你7招訓練自閉兒

最近網上有人呼籲大眾包容自閉症小朋友因固執或感覺問題外出時沒有戴口罩，引來很多討論，甚至批評。而無論如何，在這段敏感時期，戴上口罩既可保護自己及他人，而相對於一般小朋友，自閉症小朋友的家長可能要花更多心思去教導。 【編按：作者為國際認證行為分析師馮耀文】

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善用強化物

保留小孩喜歡的玩具和食物數天，作為練習戴口罩的獎勵。然後選擇一個家長和小孩心平氣和的時間，在家中指示小孩戴上口罩，並給予獎勵。練習時間可以慢慢加長，若成功，便可以外出練習。

循序漸進

向小孩展示熟悉的計時器，把時間調校至1秒，然後鼓勵戴上口罩，當鐘聲響起，小孩便可以除下口罩，並即時得到獎勵。之後循序漸進，把時間逐步延長，例如：2秒，5秒，10秒，30秒，1分鐘，5分鐘等，讓小孩慢慢適應佩戴口罩。

把戴口罩變成一個常規

一些自閉症小孩特別喜歡跟隨常規。家長可以把戴口罩編為一個行常活動，用圖片或文字展示在日程當中，讓小孩跟隨。

減敏訓練

若小孩因為敏感和侷促，拒絕接觸口罩，家長可以首先跟小孩練習用紙巾蓋上口鼻，並給予獎勵。之後慢慢延長時間，並加厚紙巾。當小孩能忍受用厚紙巾蓋上口鼻，便可轉用毛巾練習，成功後再用較薄的口罩嘗試，最終以一般口罩練習。

投其所好

一些自閉症小孩抗拒戴口罩，可能是因為不喜歡口罩的顏色或模樣。家長可嘗試因應小孩的喜好，在口罩外貼上小孩喜歡的貼紙，或選擇小孩喜歡的顏色，甚至印有卡通圖案的口罩。

角色扮演

對於理解和學習能力較高的自閉症小孩，家長可以用故事形式，解釋戴口罩的好處，並在家中以角色扮演，練習在不同情況戴上口罩。

融入遊戲

家長可以嘗試把口罩當作玩具，跟小孩玩不同的假想遊戲，例如：用口罩為洋娃娃抹身；弄一條口罩隧道讓玩具火車駛過；把口罩變成超級英雄的面具，例如鐵甲奇俠或蜘蛛俠等。

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