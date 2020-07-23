漂白水可殺死新冠肺炎病毒　用錯方法傷及呼吸系統影響肺功能

防疫期間，漂白水也成為大家搶購的目標之一，學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）早前曾發表研究，指類似的冠狀病毒可以停留在物件表面長達9小時，不排除引發新冠肺炎的病毒亦具有此特性，但相信漂白水、酒精等常用消毒用品可將其有效殺滅。

按圖即睇漂白水使用需知：

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漂白水混合檸檬味清潔劑對人體有害

在新冠肺炎疫情爆發期間，不少人每天都會使用1:99稀釋漂白水清潔家居，但使用漂白水時也有很多需要注意的地方。美國化學學會(American Chemical Society)發表一項研究，結果顯示在清潔時同時使用漂白水和帶有柑橘或檸檬香氣的清潔劑，將會產生名為二次有機氣溶膠(SOA)，吸入後可能會引起呼吸系統健康問題。由於漂白水當中的次氯酸（HOCl）和氯气（Cl2）會在通風不良的室內環境中累積起來，有機會與其他清潔產品常見的檸檬化合物—檸檬烯產生化學反應。

另外，室內的採光或透過窗戶照射進屋的陽光有機會將HOCl和Cl2分解成一個羥基和一個氯原子，形成稱為二次有機氣溶膠的空氣顆粒，這種有害物質可能會引起呼吸系統疾病和其他不良的健康影響。

研究人員指出，儘管這些顆粒的成分和對健康的影響仍需要深入研究，但這可能對參與清潔工作的人員構成職業風險。研究人員亦建議在清潔家居時應保持空氣流通，如果想使用含檸檬烯的清潔劑，則需確保室內的漂白劑氣體已經完全散去。

按圖即睇消毒注意事項：

含氯消毒劑不應用噴霧形式

港大化學博士K. Kwong曾在其Facebook專頁發文，指使用噴霧或霧化式含氯消毒劑時，有毒的化學物質不單殺菌，更會「吸入肺永遠唔走」令肺部永遠纖維化，直言「冇必要唔好用」。

家庭醫生張國威在接受訪問時亦表示，使用噴霧消毒劑或酒精噴霧時，會吸入呼吸系統，對眼、鼻造成刺激，輕劑量及急性的症狀會有咳嗽、流眼水；高劑量所造成的刺激會更嚴重，或引致發炎反應，損害呼吸系統和肺功能，不建議長期使用。

如噴灑時接觸到皮膚，也可能帶來刺激或灼傷，出現紅疹、痕癢等症狀。「特別是高濃度消毒劑如漂白水，需要稀釋使用。濃度愈高，傷害愈大。」如家裡有小朋友，他建議家長把消毒和清潔劑放在安全的地方，避免他們觸及。使用時叫小朋友遠離環境或離開房間。「噴灑的時候，噴霧會慢慢墜落地下，或下半身以下的地方，小孩子會吸收得比成人多，使用時要特別留意。」

他補充，會出現刺激症狀的，不僅是呼吸系統病患者。「如果是刺激性的氣體，所有人都會受刺激。就好似催淚彈咁樣，不論有無敏感，都會受影響。當然如果本身有鼻敏感、氣管敏感或哮喘，吸入刺激性氣體，如清潔消毒劑，會更容易病發，所以會更危險，需要多加留意。」

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