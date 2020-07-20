新冠肺炎∣銀紙恐成傳播途徑　醫生建議2個消毒方法及接觸後要點做

本港昨日（19日）新增108宗確診個，創單日新高，疫情至今首次「破百」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上再次強調，接觸不明來歷的銀紙，有機會增加感染風險，媽媽每天要買餸買日用品，能夠用電子消費固然可避免接觸錢，但大部分街市仍要以現金交易，可以做甚麼措施將風險降至最低？

病毒可在紙鈔存活四日

發表在世界最權威醫學期刊之一《刺胳針：微生物》（The Lancet: Microbe）期刊上的一項由香港大學醫學院公共衛生學院做的研究，發現COVID-19病毒基本上可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上。當中，如果硬幣是以銅製作的，例如五毫硬幣，病毒可在表面存活４小時，而紙鈔病毒更可在其表面存活長達４日。

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紙鈔、硬幣如何消毒

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全科醫生鍾偉傑指，市民如對收來的紙鈔、硬幣不放心的話，可用簡單方法進行消毒。硬幣比較簡單，基本上用水和肥皂擦拭即可；紙鈔方面的話曾比較困難，新冠病毒在摄氏70度或以上的環境下已難以存活，因此理論上，用熨斗「熨銀紙」是可行做法，但要注意不能太熱，以免導致紙幣變形。

接觸貨幣後盡快清潔雙手

鍾偉傑提醒，即使紙鈔或硬幣上有新冠肺炎病毒，但只要接觸後不要碰眼耳口鼻，感染機率已會大大降低。而在接觸紙鈔、硬幣後，最安全做法是馬上用水和肥皂洗手最少20秒，但對於要經常接觸銀紙的行業，例如收銀員，不可能每收一次錢便去洗手，因此最好做法是定期用搓手液消毒雙手，但仍要記住不能觸碰眼耳口鼻！原因不是搓手液無法消滅病病，而是一般情況下，使用搓手液比較倉猝，因此沒有洗手20秒來得徹底。

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