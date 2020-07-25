【小一簡介會】英華轉為網上直播　大批家長未能登入不停致電學校

熱門直資男校英華小學原定今日（25日）舉行兩場現場小一簡介會，但由於疫情嚴峻，故將簡介會改為以網上直播形式進行。但因直播系統Webex Meet問題，或太多人同時登入系統問題，大批家長未能登入系統，又或者出現有畫面沒有聲音的情況，而超多家長同一時間致電校方查詢，則獲得回覆是「如果未能登入，最後可以看回重播。」 撰文：許詠妍 攝影：梁鵬威

網上簡介會一開始，就由六位學生用兩文三語介紹學校的四周不同角落。負責「英華探索號」的常識科羅Sir指：「『好奇、好動、好玩、好勝』是男孩子的四大特徵，不過卻從小被家長壓制，英華小學的小一、小二的常識課程並沒有考試，而改為『英華探索』，自編教材代替教科書，更會有戶外探索，每年都會有多於十次的戶外考察。」

陳麗萍副校長就負責介紹學生的學習經歷，但副校長表示由於內容太多，所以預備了十多條影片給予為兒子報名小一的家長觀看，只有家長在報名時提供gmail戶口的電郵，屆時就可以在家觀看學校不同課程內容短片。

陳麗萍副校長又介紹到英華學生至少要學一種樂器，「由於我們學校都是男孩子，所以學生好鍾意體育堂，小一至小三每週有四堂體育堂，小四至小六則有三堂體育堂。而每年更會有海外學習之旅......」

著重家長怎樣教導孩子

最後，校長陳美娟則透露學校希望錄取有PHD的男孩子，P是指Parenting、H是Habits、D則是Delight in learning。陳校長說：「我今天就說Parenting，則是家教、屋企教養，我們著重家長點教小朋友。」

陳校長又提到3個P，包括Patience（忍耐）、Pain（痛）和Principles（原則/價值觀），而更是離不開Parental Projection。陳校長透露不時都會收到學生、家長的信，「有好開心、有趣、分享秘密、講心事。試過有個在校哥哥，他介紹自己個細佬給我認識，細佬又寫信給我，就是兄弟寫信給校長，他們兩個定期寫信給我。但到公佈入學結果，細佬在機制下成功入學之後，我就再無收過他們的信，那動機是什麼呢？」

陳校長指收到家長的感謝信，信中說到陳校長剛到任就遇社會運動、疫情影響，但最後還是想帶出感謝校長老師的用心，陳校長說：「他兩個兒子都是我們學校的學生，沒有細佬要入學的，來信真的純粹出於感謝和感恩。」

2019年英華小一簡介會 :

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