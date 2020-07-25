【小一面試】英華校長分享面試貼士　曾有考生帶《三國演義》面試

熱門直資男校英華小學在今早 （25日）舉行兩場網上直播簡介會，但早上由於Webex系統的問題，讓原本可以容納3000人的網上簡介會，變成只容納了1000人，校方隨後在學校網站放上youtube link供其他家長看直播。 撰文、攝錄：許詠妍 攝影：梁鵬威 剪接：呂志豪

按圖即睇英華小一面試形式：

在第一場簡介會後，校長陳美娟接受01親子訪問，提到最近在3月進行的第三輪面試因疫情嚴峻的關係，改為拍攝2分鐘的親子片和只面見家長，陳校長表示都是主要由小朋友介紹自己，放一些家庭照、生活照為主，「我們不是看剪接有多厲害，不是看做了什麼，不是看你間屋有幾大，條片是不計分。我們主要看小朋友的表達能力、家長與小朋友的相處點滴，家長的教育心得，如何配合成長需要，與學校的家校配合。」

陳校長笑言，是次收取片段的feedback很有趣，「有些家長話搵返啲片，發現經歷了好多，2分鐘內好多家長的回憶。又有些家長話自己本身不會剪片，但因為今次學會剪片，將來可以幫兒子拍嘢。」

陳校長不愛家長答標準答案

對於在面見家長會問到的問題，陳校長笑指：「沒有一個定案，好似我見到有條片，個爸爸玩得開心過囝囝，就問點解呀？我都是在家長入來前先用五分鐘看他們條片，再同家長聊10分鐘。有些家長見過我之後都話無得事前預備，是完全估不到的。我不喜歡標準答案，要真誠的！」

陳校長笑言見到網上有專家說我們學校鍾意做實驗的，所以好多拍的片段都是做實驗，但其實我們著重家長和小朋友的關係。而市面上很多製作公司收錢拍片，陳校長直言：「上次是不多見到俾錢製作的，可能我們是有限時，所以家長或者來不及找製作公司。其實不一定是片，可以是相。」

+ 8 + 7 + 6

堅持小朋友現場小組面見

就疫情影響，問到原定在9月初進行的第一輪面試會否改為網上zoom in、拍片等進行，陳校長解釋：「其實小組面試好有趣，會見到小朋友的相處、關係、等候、聽指示等。所以我們都想盡量等到做到為止，反正4月先公佈，如果9月不行就10月。（都是想親身見？）這樣公平啲，不想靠paperwork、推薦信、Portfolio去決定。」

在疫情下很多小朋友長期留在家，少接觸同輩小朋友，或不懂與陌生人相處，會否因此在評分時有所調整，陳校長說：「那是大圍，即是大家都一樣，一眼望落去就會知。」每年英華小學都被指會考學術性題目，陳校長笑言今年面試題目還未出，「會問同生活有關。生活上總有學習點。（可以舉些例子嗎？）好似屋企要戴口罩，那口罩是什麼成分造成？個包裝盒寫的有什麼不同？又或者消毒洗手液，噴的還是滴的好一點呢？口罩點解要蓋到下巴位置？」

陳校長更在現場考記者，「好似政府的洗手20秒的宣傳片有漏洞？又可以討論有什麼漏洞呢？」她說：「就是當初開水龍頭的手是髒的，但最後洗完手之後直接又碰過水龍頭，但無人提出過。好多事不一定返學學，由家長跟小朋友討論，也是很多事情可以學到。」

曾有小朋友帶《三國演義》面試

提到第二輪面試，陳校長表示看到小朋友拿什麼書分享，會知道哪一些是愛閱讀，「他們講故事不是背台詞，是好有興趣的，不是好似去面試咁，試過有小朋友拿歷史書、卡通版《三國演義》來分享的，他們分到不同的人物。」

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