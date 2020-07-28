初生嬰兒瞓扁耳仔　媽媽網購矯形器　醫生憂慮一窩蜂立亂買

初生嬰兒耳形不對稱，或在睡覺時「瞓扁咗」耳仔，家長也會擔心影響孩子長大後的外觀。近來不少媽媽在淘寶網購買聲稱可矯正孩子耳朵形狀的矯形器，並分享成效。兒科醫生陳欣永表示，此類矯形器理論上可行，惟暫時未有實質的醫學證據證明成效，若家長一窩蜂「立亂買」，反而帶來健康隱憂。

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淘寶熱賣 缺乏醫學實證

近日有媽媽在facebook群組「巴打絲打『113親子育兒』Facebook Club」群組發文，表示兒子自出生以來「成日訓（瞓）埋一邊」，令耳朵摺起。她在淘寶網購買了一個耳朵矯形器，自孩子出生第27日起開始配戴，「淘左（咗）個耳仔矯形器，$250蚊搞掂，帶左（戴咗）5日就好翻，帶（戴）多一星期俾佢定型」。記者發現，淘寶網有售各式用於初生嬰兒的耳朵矯形器，聲稱可改善耳朵輪廓，售價介乎人民幣200至400元。

兒科醫生陳欣永（受訪者提供）

兒科醫生陳欣永指，若初生嬰兒耳形不理想、兩邊不對稱，一般會先觀察情況。若果是嚴重的畸形個案，待孩子年紀大一點，才會做整形外科、耳鼻喉科矯形手術。

他表示，留意到耳朵矯形器成為家長之間的一個熱門話題。「初生嬰兒有兜風耳，或者兩邊耳形有啲唔同，有實際個案嘅媽咪話，用咗呢啲矯形器可以改善得到。坊間有呢啲儀器，又好似有好嘅反應，就令到件事好流行。」

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他續指，曾經與整形外科醫生及耳鼻喉科醫生討論，認為耳朵矯形器理論上可行，惟暫時未有充分的醫學實證。「暫時實質的醫學證據（scientific evidence）並不是太強，唔能夠實在咁話成效百分百，或者係咪真係有效。同整形外科醫生傾過，都話係work（可行）嘅，因為媽媽有雌性荷爾蒙過咗落初生BB度，骨比較軟，如果戴耳仔矯形器，係可以幫助到，但大部分要喺頭6周去做。」

小心使用 不鼓吹盲目購買

陳醫生坦言，不鼓吹盲目選用，最擔心的是家長們「立亂喺淘寶買」。「每個BB嘅耳形都唔同，每個兜風耳嘅形狀都好獨特，同埋啲膠嘅質素，會唔會引起過敏反應？拉扯嘅壓力係咪適當？一窩蜂咁上去買，會唔會有問題？」

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他建議，如需要使用，亦要加以小心，留意會否出現不良反應或副作用，「最緊要對BB仔無害先去做！」他提醒家長要留意幾點，「因為佢會箍住耳仔，用膠布貼住，第一要留意BB嘅皮膚會唔會容易敏感，尤其是幾個禮拜大嘅BB仔，可能會有啲皮膚問題，包括頭皮、耳仔附近有脂溢性皮炎、過敏性皮膚炎、濕疹，加上BB有時大汗，令皮膚特別容易甩皮，甚至發炎、出水。另外唔好箍得太緊，如果你見箍住之後，連表皮都白晒，會影響耳仔嘅血液循環。如果有呢啲現象，就要立即停止使用。」

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