【兒童智商】食得多隨時變蠢！避開5類影響IQ的食物

小朋友5歲前免疫系統會急速發展，因此父母應該在這個時期盡力讓孩子保持健康體魄，並吸收足夠營養。不過有研究指出，有部份食物會破壞大腦功能、影響智商，小朋友發育時期應該盡量減少進食這類食品。

5大降低智商的食物：

1.糖製品

食用過多含糖食品，除了會致肥之外，亦會影響大腦功能。有研究發現，攝入過多糖分會影響大腦中的胰島素，導致記憶力及學習能力下降。外國一項研究亦發現，孕婦懷孕時喝過多含糖飲料或愛吃甜食，以及兒童3歲前經常喝含糖飲料，均會導致智力下降。

2.人造甜味劑

有很多人為了減肥或減糖，選擇以代糖取代，不過，代糖是人造甜味劑，大量食用會導致腦部損傷並降低認知能力，對學習和情緒會產生負面影響。

3. 加工食品

蒙特利爾大學一項研究發現，快餐如漢堡包及炸雞等食物會減少人體的多巴胺，多巴胺用作培養認知功能，學習能力，機敏性，動機和記憶力，因此食用過多快餐食物，會導致智商下降。另外，加工食物例如薯片、即食麵等都包含大量化學物質、色素、添加劑、人工香料、防腐劑等，這些物質會影響腦部中樞神經系統，破壞內部認知功能，甚至導致小朋友患上ADHD。

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4.反式脂肪

一些含有高反式脂肪的食物，例如蛋糕、餅乾、牛油等等，除了會導致肥胖和高膽固醇，更會導致大腦變慢，影響反映，甚至造成中風。長時間食用高反式脂肪食物亦可導致腦血管收縮，增加罹患阿爾茨海默氏病的風險，導致記憶力下降，大腦容量降低和認知能力下降。

5.精製碳水化合物

精製碳水化合物例如麵粉、白飯、粉麵等等我們常接觸的主食通常含有很高的血糖指數（GI），有研究證實高血糖負荷會損害兒童和成人的記憶力，亦有研究發現，小朋友長時間食用高含量精製碳水化合物後，非語言智力得分也較低。

參考資料：CHICAGO INTERNAL CLEANSING