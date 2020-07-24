9歲女童眼角生疣不停眨眼　醫生：小朋友抵抗力差擴散得快

不癢不痛的皮膚問題，最容易令人忽視！有9歲女童在眼角長疣，令眼部不適，眨眼不停。媽媽Susan分享，起初不以為然，直言「唔太明白點解小朋友會長疣！」。皮膚科專科醫生陳湧表示，疣可出現在任何年紀的小朋友身上，而且潛伏期長、擴散得快，如家長發現小朋友皮膚長有異物，宜及早求醫。

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不停眨眼 卻不見紅腫

Susan的女兒Isabella今年9歲，今年年頭發現女兒經常眨眼。「我以為佢係成日揉眼，令到眼部發炎。但經觀察又唔見紅腫問題，又話唔痛唔痕，就冇乜特別理佢！」

直到5月，Susan發現女兒眨眼次數愈見頻繁，便帶她去看眼科醫生。經眼科醫生檢查後，認為眼睛健康沒有問題。「令佢成日眨眼嘅原因，可能係右眼眼尾生了一粒疣，長大了，覺得唔舒服先會不停眨眼。」由於疣的位置接近眼球，眼科醫生建議Susan向皮膚科專科醫生求診。

皮膚科醫生斷定Isabella眼角的硬粒為疣，選以激光手術為她進行治療。「聽後我不太明白什麼叫疣，點解小朋友會長疣！」。醫生向她解釋，可能是因為清潔衛生做得不足，又指是個很常見的皮膚問題，建議分開個人物品，不要與人共用。

接觸傳播 多出現在孩子手腳

皮膚科專科醫生陳湧表示，一般的疣為硬身的粒粒，形狀有大有小（1至2毫米，或更大）、不規則，表面有如椰菜花，有點「岩巉」。「疣入面其實有啲血管，塞咗的話，近看可能會有些黑色點點。」

他解釋，疣由HPV人類乳頭瘤病毒感染，透過接觸傳播。「假設我是患者，直接接觸的話，我直接掂其他人，就會傳播開去；間接接觸就係我掂完啲物件，如毛巾、共用拖鞋，啲嘢再掂到另一個人。」

他補充，炎熱、潮濕嘅地方，病毒存活得比較久。如果皮膚上有傷口、爆拆，亦容易令病毒入侵皮膚。疣會出現在任何年紀的小朋友，較常見於手腳位置，因為孩子的手腳教常接觸外界環境。「小朋友中意咬手指，有傷口，或者赤腳喺泳池邊、更衣室走來走去，都有機會因而感染。」

按圖即睇預防方法：

減少共用物件 不要咬手指

陳醫生指，病毒潛伏期長，患者從受感染，去到在皮膚出現特徵，可以是幾個星期至幾個月不等。

「而家暫時未有方法可以殺滅病毒，所以就算處理咗粒疣，都有幾會復發。就算不是原來位置，也可能出現在其他跟疣接觸過的位置。所以如果感染了疣，不要常觸摸。例如隻腳有，我係咁搵隻手搞佢，可能令隻手又有。」

他提醒，小朋友抵抗力較差，需要多加留意。「疣會容易變大，或者擴散得快，去到身體其他地方，以及傳染給其他人。盡量減少共用會接觸皮膚的物件，如拖鞋、毛巾、梳；不要咬手指；在公共泳池盡量著住自己拖鞋，去到真係要落水，先至除拖鞋。」

他提醒家長，日常可多加留孩子的情況。「家長見到小朋友皮膚有啲粒粒，硬的增生物，唔知係咩嚟嘅，就要及早求醫和接受治療。」

按圖即睇治療方法：

可冷凍、激光治療

陳醫生又分享，治療皮膚疣有不同方法，離不開「移除」變硬的皮膚。「可選擇外用藥，例如以水楊酸藥物塗在患處，可能要搽得比較耐，副作用係有機會灼傷其他地方；冷凍治療係以液態氮噴在患處，好多時需要進行多過一次療程，完成後患處有機會起水泡、產生痛楚；也可以用激光手術，成粒燒咗佢，做完之後表皮會有傷口，結焦，要隔一段時間個焦甩咗，先至好返。疣個根比較深，造成嘅皮膚創傷比較大。」他補充，醫生會視乎病人的接受程度、疣的大小、數量，從而決定採用什麼治療方法。

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