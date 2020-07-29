【米芝蓮寶寶】手臂一節節好可愛？醫生：呢個情況可能要做手術

父母都希望孩子健康成長、肥肥白白，而嬰兒擁有一雙肥嘟嘟的「米芝蓮手」更是可愛指標！不過近日有媽媽在網上發文，表示有醫生指她孩子手臂上的摺痕「唔正常」，會影響長大後的外觀，或需要做手術改善。究竟孩子有「米芝蓮手」，是否必須以手術處理？

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按個別情況 選以手術撫平摺痕

近日有媽媽於在facebook群組「巴打絲打『113親子育兒』Facebook Club」發文，表示三個月前帶有「米芝蓮手」的孩子看醫生，醫生指孩子「手臂個圈係唔正常」，又指「啲摺痕影響大個手臂生長外觀」，建議做手術撫平。該媽媽表示「從來都冇見過大人係手臂有2節！？」，又指不會考慮做手術，「介（𠝹）多4刀好心痛㗎嘛」。

兒科醫生陳欣永表示，「米芝蓮手」的確可以手術方法處理。「因為有啲情況可能預期得到，小朋友第時大個皮層會有摺痕，部分整形外科醫生會建議做手術，改善外觀。」

兒科醫生陳欣永（受訪者提供）

他指，手術後會留有疤痕，加上個別孩子的情況不同，難以一概而論是否必定要做手術。「做手術當然會有風險，作為父母，小朋友有疤痕都未必會鍾意。我諗要評估個別個案，衡量急切性、或者係咪必需要做手術，好難一概而論有『米芝蓮手』就要做手術去改正。」

陳醫生認為，如嬰兒有「米芝蓮手」的情況，可先觀察情況。「我個人覺得唔係好需要特別做手術，因為第時大個脂肪層拉長咗，慢慢個摺痕就唔會好明顯。」

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