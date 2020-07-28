呢種水果夏天當造但常用化學物漂白　食後或會有過敏反應

每逢夏季，荔枝和龍眼總是令人又愛又恨，美味但不能多吃！過往有不少新聞發現驗出龍眼過度使用二氧化硫（Sulphur dioxide, SO2）的情況，令原本果皮深色的龍眼漂白成淺色，令其外表更白淨及光滑而達到提升銷量的效果，在過去一年半，食物安全中心就發現有水果樣本被檢出防腐劑殘餘含量（包括二氧化硫）超出法例標準，此外有果欄檔主直言她們一家也「不食龍眼」，究竟有沒有方法可以清洗水果的殘餘化學物？

夏天當造的龍眼，過去也傳出有蟲或是被驗出含二氧化硫的消息，到底家長要如何選擇呢？果欄果臨門創辦人陳文玲（Mandy）說：「在香港，大部份龍眼也是泰國進口，但因為過度使用二氧化硫，令原先很快變得深色的龍眼皮變白及淺色，而消費者以為淺色的龍眼更乾淨更優質，銷量大升，但大家不應再用眼晴食生果。其實使用適當的二氧化硫，的確有很好的殺菌功效，當過度使用去漂白龍眼就會出現副作用，因為這個問題，我們一家也很少再吃龍眼。」

她提醒在購買龍眼與荔枝時，不要選擇有裂口的，因為裂口位很易滋生昆蟲或令牠們有機可乘，龍眼和荔枝單是純甜度，也是有利細菌和蟲滋生。

曾有水果樣本被驗出防腐劑殘餘含量超標

記者就龍眼含二氧化硫的問題，向食物安全中心查詢，該中心回覆指在收割後，農夫或食品生產商可能會用一些化學物如二氧化硫來處理龍眼，以延長其保質期。二氧化硫屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

由2018年1月至2019年6月，食安中心共抽取了超過320個水果及其製品樣本（包括龍眼）進行防腐劑殘餘檢測（包括二氧化硫），除1個樣本被檢出防腐劑殘餘含量超出法例標準外，其餘樣本通過檢測。食安中心已公布有關不合格樣本的檢測結果及作出跟進。

食安中心發言人指一直透過恆常食物監測計劃，按風險為本的原則，從進口、批發及零售層面抽取食物樣本作化學及微生物測試，確保食物符合本港法例規定和適宜供人食用。中心建議市民光顧可靠的店鋪購買龍眼，並用流動的水徹底清洗及輕擦龍眼，進食時要避免咬龍眼皮。

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挑選龍眼要注意 化學物不能完全清洗

大眾果欄負責人Kay表示，消費者在挑選龍眼時最重要留意兩個地方！一是宜挑選果皮顏色偏黑的，二是果椗要「實淨」不易脫落。而葉宗記負責人Kaman則表示：「龍眼有二氧化硫是常見的事，不止龍眼，甚至榴槤也會有機會使用，而且沒有方法完全清洗殘餘的化學物。」

根據香港消費者委員會資料顯示，該會在2004年，於市面搜集了11份龍眼進行化驗，發現9份的果皮檢出二氧化硫，含量由每千克143毫克至453毫克不等，樣本全由超市、生果店購得，消委會推算，市民一天內吞下80至90粒龍眼，二氧化硫的分量才會超標，並警告若服用過量，可令人氣促、反應過敏，引發哮喘徵狀。根據聯合國及世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會所訂，一個體重60公斤（約132磅）的人每日不宜攝取超過42毫克二氧化硫，消委會推算，一個60公斤的成年人需吞下93克龍眼皮，才會攝取達安全標準上限的二氧化硫。

消委會提醒最有效的清洗方法是把整枝龍眼放於清水下沖洗或逐粒龍眼置於水流下沖洗及輕捽，但即使用以上方法，仍未能完全清洗二氧化硫的成分。

要選購沒裂開完整的龍眼

香港專業教育學院食物及營養科學課程主任兼高級講師方麗映博士指：「二氧化硫無論是用作殺菌或驅蟲，一般人不食果皮也沒問題，所以要觀察果皮有沒有裂開及是否仍有果椗，整粒是完整的化學物沒有機會滲入果肉。」

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