跳繩教練收入大減95%轉行送外賣　工作室白交租半年不獲政府資助

在疫情的影響下，各行各業都受到影響，而政府亦推出多項支援措施，但當中並不包括教授花式跳繩的工作室！自疫情爆發以來，有跳繩學校受疫情影響而停課，令工作室入不敷支，早前宣布需要關閉，而行內不少跳繩教練因疫情期間未有收入，也轉行送外賣維持生計，更有跳繩學校每月白交租金隨時結業！

吳柏麒-Jumper繩舞館創辦人及課程總監（李孫彤攝）

暑期學生數量大減 行家收入減95%

Jumper繩舞館創辦人及課程總監吳柏麒（吳Sir )指，以往暑假是其中一最多學生的時間，過往最少可收約120至150位學生，而今年只有約20至30位學生，最令人擔憂的是，疫情還會持續一段時間，而且回穩後家長亦會觀察多一段日子，確保疫真正穩定才會幫小朋友報名，因此打擊是相當大。

而作為跳繩教練，收入是「多勞多得」的方式，而大部分學校都是以「學期」為單位支付薪金，因此疫情下，全職跳繩教練可謂是失去了95%的收入。而跳繩教練的時間一定是遷就學生安排，因此在不知何時回復正常的情況下，很多教練也投入送外賣的行業，皆因工時比較有彈性。吳補充：「為甚麼說是失去95%收入？是因為剩下的5%是部分教練有相熟家長，可以找到地方私人教學。」

而即使9月順利復課，以經驗來說的話，吳Sir不大看好業績會馬上回復：「對上一次復課，雖然小朋友半日上課，但回家要面對各種ZOOM課堂，其實比正常上學日還要忙，加上家長亦未放心小朋友參加活動，預計學生人數不會回升太多。」

Jumper繩舞館在石門有一個工作室作上課之用，租金約五至六萬

政府界線模糊 每月蝕租六萬

吳Sir創辦的Jumper繩舞館於石門設置工作室作上課之用，每月租金高達約五至六萬元，由疫情年初爆發至今，已白交租金約大半年，預計疫情若持續到年底還未好轉，便會面臨結業的情況。

防疫抗疫基金 – 健身中心資助計劃 申請表格

而早前政府亦有公布第二輪防疫抗疫基金，表明指定關閉的處所可獲津貼，每個中心可獲一筆過十萬元津貼，據吳Sir所知，部分教跳舞的工作室亦獲批款項，而申請表上並沒有花式跳繩這個選項，最後唯有選擇填寫「普拉提或伸展運動」註明花式跳繩上報，最終亦遺憾地未獲批資助，目前仍在向有關部門詢問細節及定義，希望能有個合理交代。

記者亦有就抗疫基金審核標準查詢相關政府部門，惟截稿前仍未收到任何回覆。

香港花式跳繩會觀塘學校結業 桌球學校亦再三推遲復課

曾培育出多位世界軍級運動員連續三屆男子團體跳繩世界冠軍何柱霆、周永樂的香港花式跳繩會，在疫情下亦面臨困境投資超過 50 萬、開業只有半年的觀塘跳繩訓練學校近來亦宣布關閉。而今日（4日）舉行的體育業界記者會，會上前體育總會會長周小龍指，政府不應一刀切，把所有運動也禁止，相信部分運動仍可在安全的環境下進行。

而傅家俊今年開辦的桌球學校亦受影響，於專頁上已三次公布暫定課堂，目前暫計最快8月9日才回復正常。

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