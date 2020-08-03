疫情下的新校長　亞小候任校長：如未能復課每周會跟學生網上互動

新冠肺炎疫情仍未受控，新學年能否順利進行仍是未知之數，在今年這個「與眾不同」的狀況下，作為一位候任的新校長，將面臨更多的變數與挑戰，包括課程上的安排、作多手準備，最重要的則是照顧學生心靈。

疫情下需兩手準備 與教師逐個對話

亞斯理衛理小學候任校長鄭家明

亞斯理衛理小學候任校長鄭家明，即將在疫情下正式就職，作為候任校長，首要任務當然是了解教職員團隊，但奈何疫情下無法好好坐下來面對面交流，只能與逐位教師致電，閒聊一番。

疫情下，除了與同事之間的交流受到阻礙，更要未雨綢繆，針對9月開學的不同情況應對，例如順利開學的話，要如何調節課程去讓同學適應，尤其是小一同學；如果未能順利開學，更要照顧長時間留在家中同學心靈上的影響！候任校長鄭家明更透露：「如未能順利復課，屆時我會親自以網上說繪本的形式，每周和同學分享『Bedtime story』讓同學認識我這位新校長，同時給他們注入正向能量。」

家長教育同樣重要

+ 5 + 4 + 3

候任校長鄭家明過往的工作涉及家長教育以及繪本生命教育，他希望上任後能舉辦「家長閱讀會」，在「家長閱讀會」上，他希望家長不要帶同小朋友出席，會上他會分享一些繪本故事，盼與家長打開話題。他十分印象深刻的一個經驗是，有次與家長們分享了一個有關人生的繪本故事後，不少家長都「眼濕濕」有很多感觸 。

其中一位爸爸更敝開心扉地和他說：「聽完個故事，有時我會想，是否到了我們這個年齡，朋友愈來愈少，大家都各有各忙，自己亦為了家庭辛苦工作，回到家小朋友也可能睡了......」類似的活動是一個平台，去令家長各自抒發自己生活上的感受，家長的關係亦不止專注在小朋友身上，夫妻二人的相愛關係亦十分重要。

盼同學成為「叻人」

候任校長鄭家明

候任校長鄭家明十分喜歡說故事，在他眼中「叻人」是怎樣的？他以一位記者的故事說道：「有一日，一位記者去訪問兩位總統候選人，當記者訪問完第一位候選人後，馬上分享是自己目前採訪過最『叻』的人，回答得十分有智慧！但當這位記者訪問完另一位候選人後，他便馬上認為第二位統候選人更『叻』，因為訪問後，他令記者覺得自己好『叻』」。

在校長心目中，能令別人進步，感受到正面能量的特質，比單單學業上的成就更重要，亞小很重視人與人之間的關係，學校亦很重視生命教育這一環，目前也在籌備一個特別的「開學日」，如順利開學的話，給予同學一個驚喜。

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