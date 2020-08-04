幼稚園N班6月起缺補助　收生困難　校長：多校要求職工放無薪假

教育局早前宣布全港學校可按原先擬定的日期開學，但需要暫停所有面授課堂和校內活動。有幼稚園校長直言政策矛盾，而且N班和K1學生難以用電子學習取代課堂，政府在5月後亦未有針對N班的補助；另有私立幼稚園校長表示不少N班學生的家長已申請或正考慮退學，令業界的經營面臨極大困難。

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退學潮集中在N班

教育局表示，由本年初至今，收到6間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心申請停辨。沒有參與免費幼稚園計劃的幼稚園校長鄧源慧透露，學校亦有收到家長申請退學或正在考慮退學，而且集中在N班。

「在疫情開始，已經有部分學生退學，亦影響了今學年收生。現在亦有家長考慮是否退學，對學校有一定影響。」她指，教育局政策對幼兒業界影響很大，她知道很多學校面臨經營困難，「要面對租金、人工、燈油火蠟各項開支，實在非常嚴竣。如果情況嚴重，有好多學校可能會要求職工放無薪假，但同時要處理網上教學，所以陷入兩難」。

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5月後沒有補貼

在非牟利幼稚園任職的鄭啟然亦指，疫情影響幼稚園在今學年的收生人數，「很多學校原定的招生計劃都難以展開，原本寄望新學年有插班生，但現在亦願望落空。而且，已收到的學生亦未必留得住」，打擊了學校的收入來源。

他又指，N班並不屬於免費幼稚園計劃的一部分，而在2月至5月則受惠於社署批出的「幼兒中心特別津貼」，但6月至今已沒有。學校亦能為N班教師申請政府的「保就業計劃」，「我當N班需要2個教師，加上來只有1萬8千元補貼，根本不足夠支付人工和租金」。

他明白社會經濟環境困難，家長自然想「慳得一蚊得一蚊」，既然幼兒無法上課，自然很多家長考慮退學。他任職的幼稚園在2月至7月也豁免了N班學生的學費，如有需要也會照顧回校學生，「不過很多非牟利幼稚園和辦學團體未必有充足的資金，希望政府延續特別津貼給業界」。

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盼提供長遠抗疫配套

即使幼教業界順利撐到開學，鄭校長坦言學校的長遠開支也很大。「幼兒對環境接觸多，學校或考慮全校噴曬消毒塗層，需求比中小學校園更大！」他說。

此外，學校亦需要準備充足分量的幼兒和成人口罩給學生和員工。他指，幼兒尤其難以估計用量，「喊濕了又需要換一個」。學校即使能請家長準備，也不能完全沒有儲備。因此，除了資金以外，學校開學也需要社會和政府充分的配套和支援，讓學生安全享受校園生活。

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