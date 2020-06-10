【復課準備】幼稚園取消茶點實行小班教學　校長：心理狀態最重要

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月。因應疫情放緩，教育局宣布，幼稚園高班及初小將於下星期一（6月15日）復課，並實行半日上課，以減低傳播風險。 幼稚園也正密鑼緊鼓為復課準備，除了增添各項硬件及物資，佛教金麗幼稚園校長楊劍欽表示，為了釋除家長憂慮，復課後會取消茶點時間，實行1:5小組教學，並提醒學生注意社交距離。「最關心嘅係學生返到嚟嘅心理狀態，預計用一星期去調整情緒，開心見下朋友仔，先再進行課程。」 攝影：黃寶瑩

預備充足物資

距離高班復課不足一星期，幼稚園的校舍環境已準備就緒。佛教金麗幼稚園校長楊劍欽表示，除了已作全面消毒，添加不同硬件，如紅外線體溫探測器、自動消毒搓手液機、玩具殺菌收納箱，防疫物資亦已備好足夠存貨。

「學校主辦機構香港佛教聯合會亦好好，幫忙訂購大人、中童口罩，有家長喺藥房做，又會介紹啲質量好嘅口罩，所以而家學校嘅存貨亦足夠同學使用。復課之後每個課室都放有一套防疫物資，包括酒精搓手液、成人及兒童口罩、透明膠手套、濕紙巾，同時增設一個有蓋垃圾筒，俾學生棄置口罩和一般垃圾。復課前一星期會拍片預告復課流程，教導如何除口罩、存放口罩，等家長知道學校範圍內嘅設施同安排，與孩子預先熟習。」

+ 4 + 3 + 2

取消茶點 實行小組教學

楊校長指，不少家長擔心太多學生聚集，因此復課會實施小組教學。「本身一級有150個小朋友，而家會將一班30個學生拆做3班，用盡學校嘅課室，每個課室只有10個小朋友，一張枱有2個小朋友，中間有隔板，每個小朋友之間至少相隔一米，單向坐。因為幼兒班、低班唔使復課，全部老師都可以幫手，每個課室會有2個老師，一個老師照顧5個小朋友，班主任一日會走三班。」

另一個家長憂慮的場所，是校車和保姆車。楊校長表示，每架校車會有2個老師或姨姨跟車，上車前學生要探熱、消毒雙手，並確保車內學生之間的距離。「學生人數減咗好多，本身嘅安全度已經高咗。」

學生進校時，會在門外消毒書包、探熱、踏上消毒地氈。如體溫過高，會先在等候區靜待一會，再重新量度。為了避免交叉感染，復課後學校會取消茶點時間，半日的上課時間縮短半小時，只有兩個半小時，上、下午班之間會以1:99漂白水清潔課室。課堂期間不會有劇烈的活動時間，校方會安排每個學生有獨立玩具、圖書和勞作套裝，使用後替他們清潔消毒，存放在學校。

+ 8 + 7 + 6

銜接期比往年長

除了防疫措施，小一銜接亦成為家長的關注重點。楊校長認為，相比起知識，更重要的是學生的心理狀態。「小一銜接唔係最後一個月先嚟做，應該高班一早就要做，最重要係主動學習嘅態度。停咗課一段日子，少不免需要時間去進入狀態。呢個月返嚟會同學生介紹小學嘅生活、設施，亦會協助落後學生。進度較慢的同學，會有延展工作紙，放學時同家長傾返，返學早少少返嚟，或者放學留耐少少，盡快扶返上嚟，唔好話甩得太遠。今年加埋最後兩星期補課，成個小一銜接期比以前更長，知識上學幾多為之夠，我覺得唔好太執著呢點。」

她補充，雖然疫情阻延了學習進度，但同時是個很好的學習機會。「佢哋學習條路好長，疫情都係個難得嘅學習機會，大家都未經歷過，如果家長捉住呢個點，等小朋友知道喺呢段灰暗時間大家互相幫助，明天白一切都得來不易，都係親子關係、生命教育很好的一課。」

+ 3 + 2

搜購防疫帽

位於觀塘的聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長分享說，學校早前已為學生搜購了「防疫帽子」，每位學生將獲派發一頂。學生在校內除戴口罩之外，亦須戴上帽子，保護自己。而學校復課後第一件最重要的事，就是要教小朋友如何正確戴口罩及消毒，保持清潔衛生。

鄧校長指，復課之後學生座位盡量分開坐，例如長方形枱只會坐最遠果兩端，由於只有高班復課，所以學生會分開課室坐，也會有足夠的桌椅，分班安排會將小朋友一班小朋友分成小組，每組少於8人進行活動，安排額外的老師入組照顧學生。

課堂活動會盡量減少學生聚在一起互相接觸的機會，體能活動都只會進行戶外活動同分小組進行，但時間不會減少，希望小朋友可以活動時間多一點，停課時間實在太長，想小朋友可以活動多一點、玩多一點！