【復課】幼稚園取消茶點　家長憂小一銜接：未學識哂就夾硬升上去

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月，幼稚園高班及初小終於今天（15日）迎來復課。為減低傳播風險，有幼稚園除了依隨教育局指引，實行半日上課，同時亦取消茶點時間，實施小組教學。有家長今早接送小朋友上學時表示，孩子對復課顯得興奮，直言「聽到鬧鐘響就即刻彈起身」，亦有家長表示憂慮疫情於復課後出現第二波爆發，提醒小朋友不要隨便除下口罩。 攝影：黃舒慧 攝錄及剪接：郭晉傑

取消茶點 實行小組教學

佛教金麗幼稚園校長楊劍欽指，不少家長擔心太多學生聚集，因此復課會實施小組教學。「本身一級有150個小朋友，而家會將一班30個學生拆做3班，用盡學校嘅課室，每個課室只有10個小朋友，一張枱有2個小朋友，中間有隔板，每個小朋友之間至少相隔一米，單向坐。因為幼兒班、低班唔使復課，全部老師都可以幫手，每個課室會有2個老師，一個老師照顧5個小朋友，班主任一日會走三班。」

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學生進校時，會在門外消毒書包、探熱、踏上消毒地氈。如體溫過高，會先在等候區靜待一會，再重新量度。為了避免交叉感染，復課後學校會取消茶點時間，半日的上課時間縮短半小時，只有兩個半小時，上、下午班之間會以1:99漂白水清潔課室。課堂期間不會有劇烈的活動時間，校方會安排每個學生有獨立玩具、圖書和勞作套裝，使用後替他們清潔消毒，存放在學校。

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學生表現令人驚喜

楊校長形容，今日學生復課的流程大致順暢。「今日其實一返嚟，老師喺門口即時收咗健康申報表，如果有問題嘅會建議家長把小孩帶回家。復課第一日，其實老師、小朋友嘅心情都係緊張，小朋友嘅表現係令到我驚喜，因為冇一個細路喊，佢哋返到嚟一樣好似以前咁打招呼。」

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她補充，復課首日的教學重點，除了防疫措施，便是學生心理上的適應，包括鼓勵學生以繪畫方式表達復課心情。「畫畫係小朋友紓緩情緒一個好好嘅媒介，佢哋好多都話第一日返學係開心嘅，因為可以見到老師、小朋友。」

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家長：擔心再爆疫情

家長曾太

曾太表示，女兒「非常期待返學」，「可以再見返老師和同學，因為佢高班丫嘛，嚟緊升小學啦，最開心嘅幼稚園時間都希望完美地結束。」

家長林太

林太指今早女兒對復課日十分興奮。「7點鐘聽到鬧鐘響就即刻彈起身，換衫、去廁所，準備返學。今年K3，唔想冇咗個畢業禮，因為對於小朋友嚟講真係好難忘，同埋作為家長，都想佢哋可以把握最後時光見下老師。」

家長洪先生

洪先生表示，對復課表示憂心。「個疫情仲係未好返哂家嘛，況且啱啱（北京）又爆發咗。（跟孩子說）同啲小朋友玩還玩，唔好除口罩，同埋勸啲洗手。」他亦憂心孩子的小一銜接。「因為冇返學咁耐，驚佢有啲野根本上未學識哂，就夾硬升上去。」

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馬太則表示，今早孩子出門時沒有扭計，「好合作！嗌起身即刻起身」，同時表示不擔心疫情爆發。「學校嘅防疫措施做得好好，都唔擔心。」

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