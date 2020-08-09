有溫習成績卻不理想　怎樣助小朋友改善心理狀態？｜Natalie Yim

面對困境，無論大人，還是小孩，都可能會感到情緒低落。幸好這一百多年多來，心理學家一直透過觀察、實驗和研究，找出各項處境與我們的認知和情緒之間的關聯，從「變得更糟」中突破，令我們更自主，心靈更強韌。

連續遇上困境，或因某事情困擾多時，我們可能會開始覺得，即使多用功，也沒法改變現狀，而覺得無助。心理學稱這種因屢戰屢敗而產生的無助感為「習得無助感」(Learned helplessness)。它可以出現在生活的各種範疇，不過教育工作者一般談及「習得無助感」時，通常針對小孩的學術表現。

例如，一位學生雖然有溫習，成績卻不理想。如果同樣事情再發生兩、三次，他就會認定用功與好成績無關，是自己笨，或沒才能，索性放棄。這類情況其實很常見，不過在發生之初較難被老師或家長發現。大人可能以為孩子在考試中失手，或者偶爾懶惰沒溫書，等到發現小孩某科目特別差，才知道他們已經累積了很深的「習得無助感」，學習進度也落後了許多。

當然，為什麼雖然學生有溫習，卻得不到理想成績，中間涉及很多原因：沒理解清楚課文，沒聽懂老師的話，精神不佳地應付考試等等。講到成績，家長大可以讓子女補習，催谷他們，但針對小朋友的心理狀態（習得無助感），心理學家表明如果一個人習慣把不好的事情解釋為(1)長久以後都會發生，而非單一事件，(2)生活所有範疇都受影響，而非特定範疇受影響，(3)自己能力不足，而非不夠努力，他就最容易受「習得無助感」打擊而放棄。

改變孩子的思維習慣，其實能夠與傳統的學術補救措施（補課，補充練習，重測等）相輔相成。另外，從易到難，重新一步步讓孩子抓回成功感和自信，也相當重要。多給予小孩鼓勵，亦有助他們打破「習得無助感」，繼而使他們心靈更強韌，更懂得在失敗後堅持下去。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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