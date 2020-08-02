2招讓小朋友有「心理準備」　紓緩焦慮或恐懼｜Natalie Yim

「心理準備」似乎是每位運動員都會做的事。它幫助運動員提升自信、集中力、動力等等，體育界相當重視。另外，認知行為治療(Cognitive behavioral therapy)和心理輔導亦會透過類似的心理建設去紓緩焦慮或恐懼，例如減輕飛行恐懼者在飛機上的不安，或者紓緩即將做手術的病人之心理壓力。其實，它也可以應用在教養上，對孩子大有好處。

教授小朋友「心理準備」的技巧，就像給他們注射疫苗，讓他們先對壓力產生抗體，日後面對高壓環境（如考試）時會更輕鬆。此外，如果孩子在新環境容易感到不安的話，預先給他們一些心理建設，能夠幫助他們穩定情緒。

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(1) 想像情境

例如，小寶明天要參加小提琴比賽。家長可以在前一天晚上，引導他一步步想像明天會碰到什麼：大會堂前面有一道樓梯，比較滑，要小心。進去以後，可以先轉左上洗手間，然上二樓登記。比賽場地的冷氣可能比較大，令你覺得更緊張，不要緊，閉上眼睛，保持平和呼吸……

簡單來說，「想像情境」是讓子女準備面對一些可能影響他們臨場情緒和發揮的事，避免孩子把心思(認知負荷cognitive load)浪費在周邊環境。這樣做，他們便可以把注意力集中在比賽上，表現得更好。

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(2) 預告

如果孩子在新環境中容易感到不安，家長更應該預先說明，等一下可能會遇到什麼事情。例如，小寶明天參加朋友的生日派對，家長可以告知他，派對有多少人出席、他會看到什麼人、有什麼遊戲……來自家長的預告，為孩子增添一份安全感，減低他們的不安和避免他們過份擔心。

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作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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