教小朋友記帳做個理財管家　學會先儲蓄後消費概念| 投委會

給小朋友零用錢是學理財的重要一步，因為有錢過手才有實踐的機會。不過，有不少家長抱怨小朋友經常使大了。

想幫助小朋友改善亂花錢的習慣，家長可以免費下載投委會錢家有道的《理財小管家》，與他們一起計劃及記錄開支，從小培養妥善分配開支以及量入為出的良好理財習慣。

按此免費下載投委會《理財小管家》

《理財小管家》使用步驟

1.《理財小管家》附有四頁記帳表，每星期使用一張去記錄每周收支。

2.記帳表分為「收入」及「支出」兩大類別。家長在給予小朋友零用錢時，請他們先在「收入」空格填上每天的零用錢金額。

3.提醒小朋友先扣起部分金額作為儲蓄，並填在記帳表上。

4.在「開支」的空格列出當天的開支項目例如食物、交通等，記低金額，再計算每日的總開支。

5.在每星期完結時，計算過去七天的「總收入」及「總開支」，看看能否做到收支平衡。

6.在每個月尾，家長可與孩子一起檢討該月的消費情況 。如發現支出大於收入，試試找出收支不平衡的原因，引導小朋友想想有哪些不必要的開支可以慳。

教小朋友記帳有咩要留意？

「財分三份」原則

家長在給予小朋友零用錢時，要教導「財分三份」的原則—即是一收到零用錢時，不應全數用來買東西，而要將金錢分為「儲蓄」、「消費」及「分享」三份，並強化「先儲蓄、後消費」的概念。至於這三個項目的比例，並沒有一定的規則，家長可與小朋友因應情況作決定。

信任你的小朋友

讓理財教育建基在信任與尊重上，在學習理財的過程中，家長要顧及小朋友的感受。舉例說：在儲蓄方面，若家長強迫小朋友將10元的零用錢儲起8元，似乎過於苛刻。家長可引導小朋友思考及作出決定。金額多少不是最重要，而是訓練小朋友作出獨立的思考。

鼓勵增加動力

給予小朋友鼓勵和讚賞，可大大提升他們持續做出好行為的動力。當小朋友表現良好時，例如有好好記錄開支、沒有超支等，家長可以給他們一些喜愛的活動或食物作為獎勵。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

相關文章：【媽媽購物】網購容易變「妄購」 投委會教你三大精明網購小貼士

投委會建議大家參考以下的三大精明網購貼士，避免過度消費：