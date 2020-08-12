媽媽最痛│陳柏宇老婆宮外孕切除輸卵管　醫生：常見盆腔發炎引起

陳柏宇和太太符曉薇2018年誕下女兒Abigail，日前符曉薇拍片自爆5月懷有第二胎，但其後子宮大量出血，證實為宮外孕，需要切除左邊輸卵管保命。婦科醫生靳嘉仁接受訪問時就提到，有三類人會比較容易出現輸卵管宮外孕的情況，並表示切除輸卵管不一定會影響再次懷孕。

即睇邊三類人容易有宮外孕：

符曉薇日前拍片，自爆5月得知自己懷有第二胎，但其後一兩星期開始出血，腹部經常有痛。「去睇醫生照完話見到胎盤位厚咗應該無問題，自己都安心。之後繼續日日出血，個幾星期去覆診當日自己個肚痛得好嚴重，痛到以為自己盲腸炎，最終去咗醫院，一照之後醫生話我子宮大量出血。」其後醫生證實符曉薇是宮外孕，胎兒着床左邊輸卵管導致輸卵管爆裂，需要緊急入院做手術切除左邊輸卵管。

符曉薇拍片自爆宮外孕（Youtube截圖）

符曉薇：討厭別人催我生BB

和很多宮外孕的媽媽一樣，符曉薇坐小月期間不停胡思亂想，得知失去孩子感到失望及失落。「如果問我會唔會驚咗懷孕？係有嘅，因為有第一次比較大機會有第二次宮外孕，醫生話其實三個月後已經可以再試造人。身體上OK但心態上其實未準備好，聽到人哋叫我地快D有BB會覺得好討厭。」不過在一名兩次宮外孕嘅好友輔導下，符曉薇漸漸走出陰霾，並將此事分享，希望可以為同路人帶來支持。

有網民問到，為什麼符曉薇會這麼遲才知自己宮外孕，並問道：「早啲去產檢就可以避免爆輸卵管」，符曉薇就表示，因為疫情所以避免經常去睇醫生，於是就遲了去進行產檢，並提到不會煮飯的媽媽，為了自己日日買餸煮飯煲湯，表示「果然世上只有媽媽好」。

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輸卵管宮外孕成因多

婦科醫生靳嘉仁表示，輸卵管宮外孕成因很多，其中最常見的包括有：輸卵管曾經做過手術，例如盆腔發炎、曾經出現內膜異位、朱古力瘤做過手術，或曾經出現宮內感染及輸卵管感染。「普通人冇病冇痛但有輸卵管宮外孕，最常見都係盆腔發炎引起。不過亦都有好大部份係冇原因，單純係胎兒無法著床而出現宮外孕。」

靳嘉仁亦指出，即使因為宮外孕而要切除一邊輸卵管，亦未必會影響在次生育。「如果單純係冇原因地宮外孕，咁切除一邊輸卵管後，另一條輸卵管依然係健康嘅，咁對再次懷孕都唔會有大影響。」不過靳嘉仁就提醒，如果是因為輸卵管發炎導致宮外孕，切除單邊輸卵管則有機會影響再次懷孕，「如果係盆腔發炎，有機會兩條輸卵管都因此而受到破壞，咁嘅情況下切除單邊輸卵管，因為另一條輸卵管都已經被破壞，就會影響再次懷孕，甚至不育。」

即睇預防宮外孕的方法：

婦科醫生靳嘉仁醫生

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