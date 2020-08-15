太多外來刺激易令小朋友依賴　想增加創意只靠這個字！｜譚鴻昌

過往暑假期間，父母都會為子女安排一個「充實」的假期。但隨著疫情起伏不定，小朋友今年卻要過一個相對「沉悶」的暑假。 【編按：作者為註冊社工譚鴻昌】

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尤記得媽媽曾跟我分享她小時候家境清貧，她們是運用波子、卡紙、橡筋等普通物品變成玩意解悶。但對物質豐盛的現代人來說「悶」可能是一種折磨。究竟是我們太易悶，還是我們太難被滿足？

在心理學角度，情緒並沒有好壞正負之分，每一種情緒都有其功能，如畏懼是提醒我們要迴避危險。而「悶」則提醒我們腦部「刺激」不足，需要新的衝擊。「刺激」其實亦有「內在」及「外在」之分，例如看電視、玩手機等屬「外在刺激」。小朋友會容易跌入不斷被動地接受刺激的循環，造成過份依賴，甚至成癮問題。上世紀90年代初已有研究指小朋友長期看電視會降低他們的創意。除了變得愈來容易感到悶外，同時，此情況亦會令小朋友失去機會學習依靠自身能力去處理「悶」帶來的焦躁及不安感。

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家長如何讓「悶」成就孩子的創意？「留白」也是一種學習

根據美國兒童及青少年精神病學醫生Alvin Rosenfeld認為父母安排活動前需要預留屬於孩子的空白時間。因為人在缺少外在刺激的情況下，就會自行向內探索「解悶」方法。

有研究指出「發白夢」對小朋友的心理健康及想像力有正面影響。想像力能讓小朋友遇到困難時，可以跳出刻板框架，創造各種可能性的方法。各位家長見到小朋友「放輕」時不妨先忍一忍。

當小朋友感到悶時，家長需要忍耐，給予空間、時間，以及引導，而非直接提供解悶方法。例如可以提供手工原材料，如廁紙筒、膠飲管、紙包飲品等，讓小朋友發揮創意玩法。

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作者：譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸推動積極父職運動(Active Fathering)。

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