校園欣賞文化　創意獎勵表揚正向行為　校長：睇到學生有改變！

孩子的校園生活，在學業以外，更重要是樹立良好品格。有學校積極推動「欣賞文化」，除了課堂學習，亦融入各種校園細節，以「欣賞卡」、「獎勵冊」等創意方式鼓勵學生，提升學生的自信心和學習動機。 攝影：黃舒慧、部分相片由受訪者提供

採訪當日，同學興奮地「體驗」終極大獎！

特別大獎鼓勵學生

記者於今年一月到訪香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校，其自2017年開始實踐正向教育，本學年以「欣賞別人」作年度主題，希望以適當的欣賞與讚美，提升學生的自信心與學習動力，同時協助學生建立正向行為。

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為表揚及鼓勵好人好事，學校製作了「獎勵冊」，學生只要有正向好行為，老師都可給予印章以作鼓勵，學生若儲滿指定數量印章，便可獲獎勵小禮物一份。為了增添趣味性，每個印章均描畫了老師的肖像，並在校園範圍添置扭蛋機，讓學生領取獎品。獎品除了有文具、玩具如扭計骰、Lego、手工包，大獎更是與校長自拍及一同吃飯。採訪當日，同學不論儲了多少印章，也可「體驗」終極大獎，與校長自拍，顯得十分雀躍！

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校長梁永湛認為欣賞別人看似簡單，卻容易被人忽視。他每天也會在校園不同角落，與學生交流，觀察學生的好行為，再給予「欣賞卡」作為對他們的肯定。有收過校長「欣賞卡」的學生表示，「『欣賞卡』好難拎到，我哋都收埋喺屋企，珍而重之！」梁校長指，「唔係講成績，佢哋朝早返嚟自動自覺坐喺操場溫書，主動幫人，都會俾卡。」

融入活動細節

除了「欣賞卡」及「獎勵冊」，學校也把「欣賞文化」融入校園細節。例如壁報設計、攤位遊戲、才藝表演，即使在年度音樂比賽，也會讓同學投選「最欣賞的演出」。而最受歡迎的活動，是早會廣播和午間點唱活動。同學會以聊天形式在全校廣播，分享「欣賞那位同學或老師」、「為何欣賞」、「對方有什麼好行為」，然後向同學點唱。同學異口同聲表示，「可以聽到人哋嘅優點，仲可以一邊食飯，一邊聽歌！」

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有參與計劃的老師亦指，有些同學可能學科成績不太好，但透過這計劃，也可提升自信心，令校園生活更愉快。梁校長認為，多方面進行正向教育，可助發掘學生潛質。「我以前教籃球，見到如果多鼓勵、多讚賞，學生投入去練習，自然有成果。小朋友有成功感，不論學習動機、自信心，都會見到成效，可以改變好大！」

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