【家居小物】實用水槽濾網創意擠牙膏器　盤點8大家居好用小物

媽媽們曾否遇過一些永恆的家居難題，令你十分頭痛？例如廚房鋅盤水槽總堆積細小的食物渣滓、或牙膏臨尾總是擠不出來？其實統統都可以解決！近日留家的時間多了，不少媽媽都轉而上網購物，更會搜羅各種家居好用物品，以下在淘寶找到的家居小物，除了創意十足，更是超實用，隨時成為你的家居好幫手！

1. 水槽濾網

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這款透明、密度高的濾網售價為人民幣35元，日本很多家庭也有使用，可用在廚房及浴室水槽，過濾食物渣滓、頭髮等，包好濾網即輕鬆清理，防止水道淤塞。

2. 可疊保鮮托盤

在家吃剩飯菜，你會如何處理？以包鮮紙包好後放入雪櫃，總有欠整潔！這款真空保鮮托盤價錢介乎人民幣45至87元，把食物放在盤子後包好後，可再逐層加疊，方便雪藏。

3. 床單固定夾

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鋪好床單後，總會經常滑動？這款L型的固定夾，售價介乎人民幣9至18元，可把床單及床墊簡單地固定好。先把床墊抬起，插入夾子，把小暗扣好即可。

4. 360度盆栽轉盆

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這個360度轉盆售價為人民幣30元，雙面可用，可用於展示和修剪盆栽、放置電器和雕塑品等。

5. 可折置多功能衣架

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這款衣架可用在瓷磚、玻璃面等，不用晾掛時，可鈕一下按鈕，可把夾子90度旋轉收起，節省空間。

6. 防水木紋貼紙

+ 8 + 7 + 6

這款加厚木紋貼紙可用作翻新家具，備有多個款式，包括白胡桃、黃杉木等不同的木材質感，售價為人民幣45元。其防水、防污，用家可自行裁剪尺寸。

7. 擠牙膏神器

+ 6 + 5 + 4

當牙膏差不多用完，總得花盡九牛二虎之力才可把剩餘的擠出。這個可愛的擠牙膏神器售價介乎人民幣4.5至11元，用家只需把牙膏末端捲入底座，再利用把手擠出，容易控制份量之餘又不會造成浪費。

8. 雪櫃多功能儲物架

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這款多功能儲物架以強力磁吸掛在雪櫃旁邊，設有4層，可放調味料等用品，並可添加不同配件。如附有小掛勾，可掛廚房小用具；中間設木質橫杆，可放廚房紙巾、抹布等，售價介乎人民幣119至429元。

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處理剩菜方法：