【媽媽必掃】無印良品限時優惠低至7折　即睇精選文具收納用品

無印良品向來是媽媽的寵兒，逛一圈便可輕易解決買餸、子女文具及家居用品的需要！品牌現時推出限時優惠，文具套裝、收納用品等低至7折，同時更正式登陸HKTVmall，方便安在家中掃貨！

無印良品現時推出限時優惠，文具套裝、收納用品等低至7折，同時更正式登陸HKTVmall，方便安在家中掃貨！

近來孩子都花多了時間留在家中，令家居成為學習場所，父母不妨添置生活用品，讓孩子的學習時間更具效率及舒適！由即日起至2020年9月13日，凡購買精選文具套裝、收納用品、生活用品及家具，可享折扣優惠。另外，品牌於HKTVmall開設的指定網上商店已正式開業，提供逾100款精選文具、收納用品、生活用品及食品，方便大家於家中選購生活所需。

按圖即睇精選家具及收納用品

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透過妥善配置家居環境，便可讓家居成為舒適的學習空間。使用尺寸統一的收納家具及用品，整齊存放參考資料和學習工具，令環境井然有序，有助提升學習效率與集中力。

按圖即睇精選文具

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從書寫、整理筆記、處理文書到善用桌面空間，各款設計簡潔實用的文具能照顧學習的每一環，讓在家學習變得更輕鬆便捷。

按圖即睇精選生活用品

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利用服飾、香氣、提神飲品等調整心情，更可幫助增加集中力，讓孩子更享受學習的時間。若於學習或工作中預留小休時間，透過短暫午睡與小吃補充體力，更令精神回復飽滿。

按圖即睇HKTVmall精選

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