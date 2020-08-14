疫情期間日日留家　教你用有趣方法鼓勵子女做運動

近日新冠肺炎第三波疫症重臨，學生已提早放暑假，作為父母卻要擔心子女浪費光陰，每日為安排子女功課、玩樂、運動等時間編排非常頭痛。有家長更指其子女已成為宅男宅女，終日在家沉迷電玩遊戲、吃零食，「郁都唔郁」，身型已脹了一個碼，即使多番催迫，仍缺乏動力做運動。 運動場館因疫情關閉，戶外運動也受限制，不得不在家做運動，其實電玩也可以是一種運動，更可以作為一家人的親子活動，，為疫情過後戶外運動先作「熱身」。

現時最流行的健身電玩RingFit健身環，是任天堂去年10月為其家用遊戲機Switch推出的「體感遊戲」配件，像一個小型呼拉圈，堅韌具彈性，能感應玩家配合遊戲內容，作出不同健身的動作。

（《Ringfit Adventure》官網擷圖）

遊戲內容包括要求玩家以不同的健身動作打怪物，以及參與有關瑜伽、划艇、滑雪、射箭等不同運動的小遊戲，適合男女老幼按自身能力挑戰，家長與子女既可學習到正確的健身動作，更可借互相比併挑戰難度，增進雙方感情，更吸引子女自動自覺做運動。

遊戲趣味與訓練並重，筆者試玩一個月後，已感覺肌肉力量有所提升。網上也有不少教玩家「偷懶」，用最少氣力（如坐在沙發上借力）達至最高分數的攻略，不過，家長應要教導子女，遊戲的得分只是鼓勵，畢竟不是遊戲的目的；最重要是有規律，每日腳踏實地做好每個動作。

+ 5 + 4 + 3

若要節省金錢，各位家長亦可與孩子一起發揮創意，善用手頭上的物料製作各式運動器材。例如用汽水罐製成舉重啞鈴、把廁紙筒當成保齡球樽等，最重要是培養子女良好的運動習慣，疫情過後，他們自然樂於到戶外運動。

孩子已困在家多月，大部分都悶得發慌，希望疫情盡快過去，到時大家便可到郊外、公園甚或是海濱長廊走走。筆者早前介紹過的西九龍海濱長廊以及觀塘海濱長廊，都是既適合戶外運動、又可呼吸新鮮空氣的好地方，更是筆者與朋友組成的「跑步團」最愛去練跑的地方。

這兩處地方既有不少跑手，又有不少父母帶著子女來做運動，充滿運動及親子樂的氣氛。一家人可沿著海濱跑步、野餐，享受美好親子時光的好地方，沿途可飽覽海景的風光，環境清靜；而附近的藝術空間在疫情過後或再有露天表演和展覽，運動之餘也可享受文化體驗。

作者簡介

作者－陳凱琪

陳凱琪：香港教育大學畢業，教育工作者。

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