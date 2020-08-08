【在家做運動】Coffee林芊妤教親子伸展操改善寒背　增進親子關係

在疫情下，家長和小朋友要留家抗疫，不少要上班的家長要改為在家工作，小朋友因減少到室外而缺乏運動，長期坐着的生活方式，會令肌肉容易變得繃緊。在家抗疫的同時，家長和小朋友可以善用時間一起做伸展運動，互相合作放鬆身體，更能增進親子關係，大家在空餘時間不妨試試！

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瑜伽達人Coffee林芊妤早前向大家介紹了親子伸展操，與小朋友一起完成多種雙人伸展動作，相互為身體不同部分的肌肉拉筋。堅持伸展運動能夠改善小朋友的寒背問題，塑造更良好的體態和姿勢，過程有趣又實用，十分適合現時常常留在家裡的父母和子女一起完成。

1. 後腳筋拉筋

這個動作的伸展幅度視乎每個人的柔軟度而定，如果柔軟度較差，或者其中一人的腿較長，兩人的距離就要隔遠一點。然後將腳板貼腳板，手拉手，兩人同時提起一隻腳，過程緊記要挺直背部，接著慢慢升起另一隻腳。維持幾秒後先慢慢放下其中一隻腳，再放下另一邊。如果家長身高與小朋友相差太大，可以改為讓小朋友踏著家長的小腿。整個動作若能輕鬆完成，可以逐步拉近兩人的距離繼續。

2. 胯下拉筋運動

這個動作需要兩人面對面，手拉手，將雙腳伸直。首先把小朋友拉向家長的方向

，留意小朋友的背脊是否挺直。同樣，若兩人腿長相差懸殊，可以讓小朋友撐著家長的小腿位置。然後讓小朋友幫家長拉，小朋友同時慢慢向下躺。

另一個動作兩人仍面對面，自己的腳板對著腳板，打開大腿和膝蓋。家長先傾前環抱著小朋友的腰部，然後讓小朋友打開心口，下巴向上抬，把小朋友拉向自己。接著換小朋友環抱家長腰部並往自己方向拉。這個動作亦有另一個伸展方法，小朋友可以在家長背後，用雙腳踩在家長的大腿中間，幫忙拉筋。

3. 側腰拉筋

首先家長眼望前方，將一隻腳曲起，另一隻腳向外伸直，小朋友在相反方向做同一個動作。兩人盡量將手拉起來，再嘗試反手牽起另一隻手，這隻手要放在頭的後方。接著兩人互換位置，做相同動作，伸展另一邊的腰部。整個動作都要緊記眼看前方。

4. 後背拉筋

首先家長跪下，坐上腳背，向前趴並伸展。然後讓小朋友用膝蓋坐上家長的臀部上，用拳頭按壓家長的背部，小朋友平衝力好的話更可同時雙腳離地。替換時，小朋友以同樣動作向前趴，家長可以用一隻手按小朋友的腰部，另一隻手按背部。

另一個動作讓小朋友躺在地上，雙手向前放，接著家長拉起小朋友的雙手緩緩向上伸展。這個動作能有效改善經常要背書包而造成的寒背問題。

參考資料：Coffee林芊妤Youtube頻道

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