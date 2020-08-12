【在家運動】屋企做一種簡單運動　有助大腦活動增強認知能力

這後時期，一家人留在家中的時間變多，但不代表這是不做運動的借口。自疫情爆發後，網上有不少影片及文章，教大家如何在家做一些簡單的拉筋、HIIT(高強度間歇訓練)等去維持健康的體魄，大家可以跟蹤這些教學一起做之外，原來和小朋友一起胡亂擺動身體，隨便地「跳舞」都是一個不錯的做法。

跳舞促進思考

《時代雜誌》早前訪問愛因斯坦醫學院助理教授Helena Blumen醫師以及舞蹈節目World of Dance評委德Derek Hough兩位專家。Helena教授指，自己曾做過一個研究，對比每週兩次在跑步機上慢跑的長者以及每週參加兩次社交舞長者的健康情況，六個月後，兩組人的生理健康都有改善，但跳舞組在認知上有更大進步，因為跳舞需要與人互動、並記憶舞步等有助活動大腦，而跳舞帶來的這項益處，是不分老幼的。

隨心所慾擺動身體即可

Derek自小便和父母跳舞，他指跳舞時，跟舞伴一起跳舞的過程，彼此的互動與交流會讓他覺得很愉快！除此之外，跳舞更「全方位」的運動，他不是固定向一個方向，而更重要的是不論幾歲，從小朋友到老人家，跳舞都是令人更健康和聰明的方法之一，甚至能令小朋友發揮創意，家長可以用音樂來引導小朋友舞動身體，至於動作方面不懂、不專業也沒關係，反正搖擺身體就是了！

如果「玩厭」了跳舞，和小朋友一起做瑜伽也是一個好選擇，尤其是瑜伽所需的空間不多，大部分家庭都做得到！瑜伽達人Coffee林芊妤早前向大家介紹了親子伸展操，與小朋友一起完成多種雙人伸展動作，大家可以參考一下，在家運動也可以充滿趣味。

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