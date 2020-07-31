逆境下要學習忍耐　約定疫情過後要和仔女到海邊到公園「放電」

疫情嚴峻，連坐定定食飯也是奢侈願望之時，想去海濱長廊唞唞氣都很難，要帶同小孩去「放電」更難，亦屬高風險活動。專家也不知何時是疫情高峰，小孩慨嘆在家防疫苦悶，也只能教他忍耐再忍耐。今次疫情似乎令更多人注重健康，5、6月較少確診個案時，在海濱長廊運動散步的人比往時多。 但本港近民居的海濱不多，市區尤其罕有，部分可望而不易去，如西九文化區的海濱長廊，即使附近的居民，要在晚飯後去海邊走走，也要繞經一大段路才能如願，更遑論區外的人，確實有點浪費。無論如何，現時社區大爆發下，少外出為妙，期待疫情盡快過去，與孩子約定，在捱過第三波疫情後，到海濱及公園玩過痛快。 【編按：作者為陳凱琪】

今年可外遊的機會微乎其微，疫情下每年幾乎必定去日本旅行的港人，暫時只能重溫舊相——「睇咗當去咗」，一解「思鄉」之苦。現時可以在家工作已算幸福，非必要都不會外出，家長也多了時間在家照顧及陪伴正在放暑假的小孩。可是要令小孩乖乖留在家中活動，有一定難度。有位朋友為方便子女返學，最近由馬鞍山遷居油麻地，以往孩子想到連接公園的海濱長廊玩，5分鐘內已可到達，該處有單車徑、緩跑徑，有時更會帶滑板車前往，玩完一身汗，就回家洗澡睡覺。

（getty）

馬鞍山海濱長廊更是烏溪沙碼頭，即曾經有人鋪砌「心形石」的石灘，疫情下如堅持要帶孩子「放電」一下，趁人流最少的時段，着好防疫裝備落街玩一轉，風險也不至於太高。不過，朋友搬到油麻地後，要去有公園設施又近海濱的地方玩，並不容易，西九文化區海濱在地圖上看，似乎很近，但居民要過去，也找不到一條易行的路前往。

疫情前不少家長也會帶同小孩，一家幾口專程坐車去西九海濱，但通常帶備大量食物飲品，猶如去郊遊一樣。其實西九龍明明是油尖旺一帶的延伸，又設有柯士甸站和九龍站，但偏偏不少市民也不知怎樣前往。區外的市民搭經西隧巴士在隧道口落車，可能最接近，但同樣地，沒有一條指示清晰的步道行過去。

西九海濱長廊 （資料圖片）

在家長角度，方便返學之餘又有易行易達的海濱，當然最好，想魚與熊掌兼得，朋友只能盼望未來西九海濱與周遭環境及社區融合，提高連接性，令區內區外市民可輕鬆前往，否則只會浪費這個密集城市中難得的海濱空間。

逆境下心存盼望，對家長及孩子均十分重要。有家長形容現時平日已在家工作，如假日也屈在家中，與孩子像「困獸鬥」般難熬，沒有歇息空間。套用《頭文字D》電影對白：「個人無事，先做到世界冠軍」，學習忍耐，期待抗疫成功的日子，與孩子一起加油吧！

作者簡介

作者－陳凱琪

陳凱琪：香港教育大學畢業，教育工作者。