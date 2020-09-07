【親子烹飪】注意下廚5件事　急於矯正小孩的失誤只會造成此問題…

這大半年來，大人小朋友留在家中的時間大幅增加，下廚成為熱門的留家抗疫活動。 很多國家都提倡廚房教育，親子烹飪有助促進家庭關係，訓練小朋友的自理能力和肌肉，但下廚時父母還應緊記以下幾點，避免弄巧反拙，讓小朋友反而抗拒煮食！

3歲便可學煮食

以往廚房是小朋友的禁地，父母都擔心孩子玩火和被刀割傷，但廚房教育成風，家長又多了時間留在家中，能夠時刻看管小朋友，即使少至3歲的孩子，手部肌肉發展到能拿起小東西，便可以讓他們參與烹飪過程，例如清洗食材和裝飾。

在大人看管下，幼兒也可參與下廚過程。（Getty Images）

共煮可促進親子合作和關係，小朋友亦可從中掌握與人溝通和聽指令，但家長需保持開放態度，切勿讓孩子感到乏味。在烹飪過程中，小朋友可能會不停發問「麵粉有甚麼用？」「為甚麼要用這種工具？」等問題，父母應盡量解釋，或讓小朋友認識食材的特性；當小朋友想「發揮創意」，做出與別不同的餃子和曲奇麵團時，先別急著矯正他們，而是待成品出爐後，透過漏餡餃子和未熟透的曲奇，教育小朋友不同形狀對食物的影響。

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