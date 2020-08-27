新冠肺炎｜一文睇清重開戶外運動場所　推介親子必去5大單車公園

由於確診個案開始回落，政府亦宣布由周五（28日）零時零分開始生效，逐步有序放寬社交距離措施，當中包括延長餐飲業營運時間、重開美容院、電影院及部分戶外運動場所。對於長期在家缺乏運動的小朋友來說，算是一個好消息，而是次更修訂相關法例，做運動也可以成為不佩戴口罩的合理辯解，鼓勵市民進行體能活動。

餐飲、電影院新安排

疫情並未完全平伏，建議大家不要掉以輕心，在新措施下，家長終於和小朋友外出晚膳甚至看電影，但風險要自行衡量。新安排下， 延長餐飲業務處所堂食安排至晚上九時正；電影院同一行座椅中不可有一排連續超過2張座椅被佔用及不得飲食。

戶外運動場所重開

部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所周五（28日）亦會重開，在運動期間可豁免佩戴口罩，但在運動前及運動後須一直佩戴口罩；以及對於超過二人的群組，必須分成人數不超過二人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米。

在運動場所關閉期間，行山成為了少數的戶外活動之一，在新措施下將容許在郊野公園戶外範圍內不需佩戴口罩。

推介新手必到5大單車公園

學識踩單車，當然趁假期到單車公園玩，其中有5個單車公園較適合新手玩，但要留意，由於部分單車公園不設單車租用，需要自備單車。

1.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）

租賃價錢：

- 單車：$80/2 小時 或 $130/全日

- 有篷三輪車：$120/小時

- 安全帽：$10

- 電子打風：$30

2.小西灣道花園（難易度：★☆☆☆☆）

8.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）

4.將軍澳單車公園（難易度：★★☆☆☆）

5.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）

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