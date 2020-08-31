不開冷氣的暑假　帶兒子到大自然消暑　野人：流汗才是正常

暑假不知不覺已到尾聲，在新冠肺炎（COVID-19）的影響，大量公共設施關閉，再加上限聚令收緊，小朋友的活動空間愈縮愈小，只能困在家中。居住郊外的野人（莫浩光）一家，3歲的兒子「麥皮」在暑假也沒有閒着，也無懼炎熱：「小朋友流汗才是正常。」 （圖片由受訪者提供）

野人莫浩光（潘安奇攝）

奉行簡樸生活的野人居住在郊外，家和大自然非常貼近，即使在疫情期間，大部分的公共設施關閉之時，他卻說：「大自然沒有關門。」

在炎熱的暑假中，野人帶兒子到山澗消暑，泡在清涼的澗水之中，一玩就是幾小時。有時，他又會和兒子一起踏單車，在鄉郊之中停停走走，自得其樂。他們一家又一起製作涼粉，有得玩、有得吃。和小朋友想不到遊樂的節目時，一起去買餸也能享受家庭樂。

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炎熱天氣下不開冷氣

暑假的炎熱天氣，讓很多人也吃不消，不開冷氣根本難以入睡。惟熱愛環保的野人直言：「十多年沒有開冷氣，有開風扇給小朋友。」

他認為只要打開門窗，保持家中的空氣流通，把自然風引入家中，便已經很通爽。「當初我由城市搬入郊外，沒開冷氣也會覺得很熱，需時間適應。我們太習慣在冷氣底下的那種舒適，只要離開冷氣、稍為熱一點就覺得很辛苦。」他說，而其實身體流汗是調節體溫的機制，流汗是很正常的，也不需害怕小朋友流汗，接受夏天就是會流汗。另外，他指自己食素也可能是不怕熱的原因之一。

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