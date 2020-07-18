【兒童身高】暑假是長高關鍵期　把握3個要點讓孩子高更快

因新冠肺炎（COVID-19） 疫情第三波爆發，全港學童均提早放暑假。南澳大學有學者指，只要小朋友在暑假把握到3個長高要點，曾有人一個晚上就長高了0.5厘米。

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南澳大學健康科學系教授Timothy Olds表示，暑期時，小朋友吃得好、睡得足，而且課業的壓力較少，因此他們成長的速度也會較平時快，是小朋友長高的黃金時間！

Olds教授指出，壓力會阻礙成長賀爾蒙的分泌。小朋友平日課業緊張，生長發育受到壓力的限制，在暑假和長假期時，他們身心放鬆，宜好好把握這段關鍵期。「如孩子正值青春期的話，一年大約長高10至16厘米，維持1個月長高1厘米左右。而飆高的年齡則因人而異，男孩子約12至17步，女孩子約10至14歲。」他補充。

而影響小朋友長高的因素好多，遺傳因素佔逾一半，餘下的部分則能靠後天好好努力！

要點一、睡得早

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Olds教授特別提醒，小朋友睡覺時高得最快，最關鍵的要點就是要他們提早睡覺！原來入睡後3小時，生長激素會有2次分泌高峰期，因此在10時前入睡是非常重要！別以為在暑假不用早起便遲遲不肯睡，這樣反而錯過生長激素分泌的時間。

要點二、吃得好

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發育時期的小朋友需要大量營養，很多家長都懂得為孩子補鈣，但原來含豐富蛋白質的食物才是關鍵！而且，身體對不同食物的蛋白質也有不同吸收率，其中吸收得最好的是肉類和雞蛋。

另外，維他命C和B雜也可以提升蛋白質的吸收率；而補充鈣質時，最好同時吸收鎂質和維他命D，以提升吸收效能。

要點三、多跳動

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如何令身體可以分泌更多生長激素，有研究發現，只要持續運動15分鐘，身體就會開始分泌微量的生長激素，直到運動結束後的3小時為止。

而路易斯安納州大學生物醫學研究中心就推薦「跳繩」，因為此項運動給合了骨頭生長、平衡感、強健肌肉等優點，而且不受地點、氣候等限制，隨時都可以進行。

對於平日缺少運動的小朋友而言，每日持續跳繩，可以刺激生長板，加速骨頭成長，促進骨密度和強健骨頭結構，有利長高。

而其他有利長高的簡易運動亦包括：前彎碰地、吊單槓、睡前伸展等等。小朋友必須有適量的運動，並持之以恆，才能刺激骨頭生長。

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對抗兒童肥胖的方法有下面幾點：