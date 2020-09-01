【小一自行收生】交表前必要知的加分位　計分難題十問十答

家長要為子女申請明年2021年9月入讀官立或資助小一，「小一自行分配學位」階段將於本月21至25日接受申請，家長可由周三（9月2日）起至9月25日期間索取或於教育局網頁下載申請表格。家長可以自行選擇一間不限地區的心儀官立或資助小學遞表申請，並於本月21至25日期間，將申請表直接交回希望申請的學校。

+ 22 + 22 + 22

在香港的小學主要分為四類，分別是官立、資助、直資及私立小學，官立及資助小學主要透過「小一入學統籌辦法」的自行分配學位及統一派位取錄，而直資及私立小學則由校方通過面試揀選學生。

自行分配學位 宗教世襲成加分關鍵

所有官立及資助小學，在自行分配學位及統一派位階段都不用面試，家長可在9月21至25日向一間心儀的官立及資助小學申請自行分配學位，將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，於學校辦公時間內直接交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。

自行分配學位是根據計分辦法準則來決定取錄學生的次序，家長除了要參考名冊內可供自行分配的學額數目外，更要考慮子女對於個別學校的分數，子女能否在這階段獲取錄，視乎他們跟學校的關係，如果小朋友有兄姊在心儀小學就讀，或父母在該校工作，就是坊間所稱的「世襲生」，是學校必收的類別，還有父母或兄姊是舊生，相同宗教等也會加分，詳情可參考下表。

自行分配學位與在翌年1月30日的統一派位各佔一半學額，即是說，如果你申請那間小學有100個學位，自行分配與統一派位便各佔50個，自行分配學位結果會在11月23日公佈。

香港01美術組製圖

統一派位 大抽獎靠運氣

若在首階段自行分配學位未能成功進入所選的官立及資助小學，可在翌年1月參加第二階段的統一派位，這是一個純粹大抽獎的派位機制，會按考生的隨機編號而抽，統一派位的表格分為甲部及乙部，甲部（不受校網限制）有3個選擇，派位是先派甲部，然後才派乙部；乙部（所屬校網）可填30間，而填表也要有策略，在乙部首三志願若全部填上該區熱門的學校，一旦落空，更有機會被派到從沒有揀選的學校。派位結果會在6月上旬公佈。

為了子女在統一派位能提高入讀心儀學校的機會，很多父母不惜「孟母三遷」，搬入熱門的校網，如41網的九龍塘及12網的灣仔區等，始終大抽獎靠運氣，所以一般家長都會為子女報讀直資和私小做後備。

最後叩門機會 面試題目深競爭大

所有官津小學，在每年6月的統一派位結果公佈後都會有約數個至十多個多出的學位，未滿意派位結果的考生可展開叩門行動，向心儀的官津小學遞交申請表及個人履歷，由於學位有限，但申請的人數眾多，很多時會出現數百人爭幾個學位，而學校在面試過程中多以學術為主，並要進行筆試，試題很多時亦超出幼稚園K3的程度，曾有熱門的學校考加減負數、小數及計算乘數等。一般叩門結果會在7月公佈。

2019年小一自行分配學位各區熱門學校收生情況：

*部分資料來源：教育局

相關文章：【復課】9月23日起分階段半日上課 新生需更多時間適應校園